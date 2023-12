A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na noite desta terça-feira (12), em atividade de enfrentamento a atividades ilícitas em região de fronteira, na BR 364, próximo à Penitenciária Federal, no município de Porto Velho, interceptou um carregamento de cigarros importados, transportados por homem, de 45 anos, que viajava em um veículo utilitário (VW/Saveiro).

Aos policiais, o contrabandista afirmou ter adquirido o produto na região de fronteira, complementando que a carga tinha como destino final a Capital rondoniense, onde seria distribuída no comércio local.

No total, 10 mil maços de cigarros, transportados no compartimento de carga do automóvel. foram encontrados e encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O infrator foi conduzido à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o pacote com 10 maços de cigarro está avaliado em R$35,00. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 35 mil.

Importante destacar que, no Brasil, estima-se que 60% dos cigarros que circulam no território nacional são controlados pelo mercado ilícito, constituindo uma das áreas de atuação de facções criminosas. Nesse cenário, esta apreensão representa mais uma resposta da PRF ao crime organizado.

