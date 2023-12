13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a supervisora de vendas Kawanny Camargo e a gerente de vendas Rute Mandrick das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda, que a empresária Poliana Miranda comanda em Cacoal e Rolim de Moura, empresas que são anunciantes da revista e homenageadas no tradicional troféu.

ALESSANDRA STECCA FAZ ANIVERSÁRIO Sempre extrovertida, animada, alto astral e que adora receber em sua residência, a empresária ALESSANDRA CRISTINA STECCA sócia proprietária da MILHAS Viagens e Turismo e CVC CACOAL, que comemora aniversário no próximo DIA 20, já deu início aos festejos. Na última terça-feira, dia 12, participei com mais amigas de uma descontraída noitada só para mulheres na residência de Alê, como é carinhosamente chamada pela família e amigos.

SICOOB FRONTEIRAS ENTREGA PREMIAÇÃO Muita emoção aconteceu na ESCOLA FLORIANO PEIXOTO em Cerejeiras/RO, onde uma equipe da cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS entregou a premiação do concorrido CONCURSO CULTURAL à duas alunas da escola. Na categoria Redação da Fase Local foi ganhadora a pequena ANA CLARA ALVES e na categoria Poema da Fase Local e Regional foi ganhadora a aluna LARISSA LOPES, que recebeu o prêmio em Cuiabá/MT na sede da SICOOB CENTRAL RONDON. Na foto as equipes da Escola Floriano Peixoto e da Sicoob Fronteiras com as alunas premiadas acompanhadas dos pais.

DRA. HELEN GIL INAUGURA SUA CLÍNICA JARDINS Em Cacoal, no último dia nove, a médica dermatologista Helen Gil inaugurou sua moderna e elegante CLÍNICA JARDINS com concorrido coquetel servido pelo elogiado Buffet Toldu’s. Helen recepcionou inúmeros convidados acompanhada do esposo, o cardiologista Marlon Fachetti Guedes e dos pais pecuarista Sérgio Gil e advogada Angela Rondon Gil. Prestigiamos o evento e encontramos inúmeros amigos numa noitada agradável. COOPERADOS NO SICOOB FRONTEIRAS Registrei os cooperados Allan Mafra e empresário e pecuarista Gilmar Odorisi na manhã da última quarta-feira, no SICOOB FRONTEIRAS. A renomada cooperativa financeira tem agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

MULHERES SE DESTACAM EM SUAS PROFISSÕES Em Cacoal/RO, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL registrei as atenciosas gerentes geral Andreia Meireles, a gerente Empresarial Elisangela Lopes da Rocha Lima e a superintendente executiva de varejo Janaina Pereira de Almeida.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a diretora geral Cidinha Miranda da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, instituição sem fins lucrativos que recebeu o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a jornalista GILIANE PERIN do site TRIBUNA POPULAR, que foi homenageado com o tradicional troféu. Giliane comemorou aniversário no último dia 11.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o engenheiro civil NELSON MANGUEIRA homenageado com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o arquiteto METON ALEXANDRE homenageado com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a fonoaudióloga Poliana Sávio de Souza da OUÇA MAIS Centro Auditivo homenageado com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o empresário Roberto Antônio Martins do GRUPO ÓTICAS VISÃO empresa homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o empresário Jocimar Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL empresa homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o empresário Eduardo Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL empresa homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2023 continua sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a empresária Kallyne Genoveva Gavioli da MORANA CACOAL anunciante na prestigiada revista.

ALICE SALAZAR STORE NO CACOAL SHOPPING Em Cacoal/RO, a empresária Thais Antunes Betin em sua bonita loja ALICE SALAZAR STORE no Cacoal Shopping, que trouxe para a Capital do Café maquiagem multimarcas, profissional e curso de automake, com delivery para Cacoal e região.