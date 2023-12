A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) realizou o sorteio dos últimos prêmios de 2023 do programa “Minha Nota tem Valor para Vilhena”, que, ao longo do ano, distribuiu mais de R$ 160 mil. A entrega oficial dos prêmios será neste sábado, 16, durante o “Natal Feliz”, no Parque de Exposições.

Neste último sorteio, realizado por meio de uma extração do programa da Loteria Federal, definiu as três últimas ganhadoras. A grande vencedora do veículo Mobi 0 km foi Patrícia Berte Bressan, premiada por uma nota fiscal de serviço em uma oficina local no valor de R$ 638.

As outras duas vencedoras foram Suerli Leite, que levou uma bicicleta elétrica, e Sonia Gomes de Freitas, que ganhou uma TV de 55 polegadas. Todos esses prêmios serão entregues neste sábado, 16, durante o evento Natal Feliz, que será realizado no Parque de Exposições e começará a partir das 14h.

O programa continuará em 2024, e o método de participação permanece o mesmo. Para concorrer, os interessados devem solicitar a nota fiscal de serviço nos estabelecimentos comerciais de Vilhena e incluir o nome e número do CPF.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas através do telefone e WhatsApp da Semfaz, pelo número (69) 3919-7011.