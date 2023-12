Como trazer o ex de volta mais apaixonado? Você consegue trazer o ex de volta mais apaixonado e despertar nele paixão e vontade de estar com você! A saudade é um combustível que pode ser explorado neste processo de despertar da paixão em seu ex, mas outros elementos importantes são cruciais para isso!

Isso é o que revela o Médium Henri Fesa, um dos maiores especialistas em união amorosa do estado de São Paulo e do Brasil. Convidamos Henri Fesa para nos explicar detalhes de como trazer o amor de volta mais apaixonado do que nunca e reatar a relação em pouco tempo. Veja o que o Médium nos revelou!

Dicas de como trazer o ex de volta

Fesa explica que antes de tentar trazer o ex de volta, é preciso ter certeza de que você realmente o ama e quer ficar com ele.

“Não adianta voltar com o ex por carência, orgulho ou vingança. Esses sentimentos só vão atrapalhar a sua felicidade e a do seu ex. Portanto, faça uma reflexão sincera sobre os motivos que levaram ao término e se você está disposta a mudar e a perdoar”, explica o Médium!

O Médium também explica que se você chegou à conclusão de que o seu ex é o amor da sua vida e que você quer reconquistá-lo, então você deve lutar por ele sempre!

“Para trazer o ex de volta mais apaixonado, é preciso trabalhar tanto o plano material quanto o plano espiritual. No plano material, é preciso seguir as dicas que dei acima, de respeitar o tempo e o espaço do ex, cuidar de si mesma e ser positiva. No plano espiritual, é preciso contar com a ajuda de forças superiores, que podem influenciar o coração e a mente do ex”, explica Fesa, fundador da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa.

Como trazer o seu ex de volta?

“Para trazer o seu ex de volta, é preciso ter paciência e persistência. Não adianta querer que ele volte do dia para a noite, sem fazer nada para isso. Você precisa mostrar para ele que você mudou, que você está melhor e que você ainda o ama. Além disso, contar com a ajuda de um especialista em união amorosa para fomentar o amor entre você e seu ex vai fazer toda a diferença”, revela o especialista!

Como trazer de volta o ex marido?

“Para trazer de volta o ex-marido, é preciso ter amor e fé. Não adianta querer que ele volte por orgulho ou por conveniência, lembre-se sempre disso. Permita que seu ex-relacionamento fique no passado com todas as nuances e problemas não resolvidos. Agora, deixe que um novo amor floresça entre você e seu ex, permitindo que tudo de bom seja construído gradualmente como se fosse do zero”, explica Fesa.

“A Ajuda Espiritual Especializada no Amor fomenta o amor entre duas pessoas e permite que uma nova etapa na vida de um ex casal seja construída. Será uma etapa de amor verdadeiro e reconciliação das coisas boas. A paixão e o amor são aguçados ao máximo e a relação recebe todo o apoio para ser maravilhosa dessa vez. O resto depende de você”, conclui Fesa.

