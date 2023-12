O Senador Jaime Bagatolli comemorou nesta quinta-feira (14), uma significativa vitória no cenário político nacional, marcada pela derrubada do veto do Marco Temporal.

A medida é amplamente reconhecida como um avanço para a garantia da segurança jurídica para os produtores rurais, especialmente os pequenos produtores e a agricultura familiares, além de garantir os direitos territoriais dos povos indígenas.

Um dos mais fortes defensores da pauta, o senador Jaime Bagattoli (PL) destacou a importância desse marco histórico, ressaltando o comprometimento com a causa indígena e a necessidade de respeitar e proteger os direitos fundamentais dessas comunidades.

“A derrubada do veto é um grande passo rumo ao que funciona de forma mais justa, garantindo segurança jurídica e a oportunidade de chegar a um consenso entre o meio ambiente, os povos indígenas e o setor produtivo”, expressa o parlamentar.

Ao longo do processo legislativo, Bagatolli trabalhou em colaboração com produtores rurais, organizações indígenas e especialistas, buscando ampliar o entendimento sobre as implicações do Marco e os possíveis impactos.

A derrubada do veto do Marco Temporal é celebrada como uma vitória para os direitos humanos, do agronegócio e também do Congresso Nacional, que assim foi solucionada uma questão que desestabilizava agricultores e pecuaristas e ameaçava o direito de propriedade.