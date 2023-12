A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ibama, deflagrou, nesta quarta-feira, 13/12, a Operação “Febre do Fogo II”, em continuidade das ações contra as atividades predatórias na extração ilegal de minério de ouro, no Rio Madeira, em Porto Velho/RO.

Durante a ação foram inutilizadas seis dragas que atuavam à margem da lei na extração de ouro no leito do Rio Madeira.

Diversas outras embarcações foram fiscalizadas, constatando-se algumas irregularidades. Os proprietários serão notificados pelo Ibama para sanar os pontos verificados.

A operação contou com a participação de 26 policiais federais, entre explosivistas, pilotos de embarcação e Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Foram utilizadas duas embarcações táticas que atuaram diretamente no rio. Outras duas foram alocadas em pontos estratégicos com grupo especializado, de prontidão para agir caso necessário.

A PF e os demais órgãos continuarão presentes na região, com o objetivo de proteger o meio ambiente e levar à justiça aqueles que insistem em extrair os recursos naturais de maneira ilegal.