Os moradores do Setor 19 e região, em breve, poderão contar com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Mazala, totalmente revitalizada e expandida, em Vilhena.

A expectativa é de que as obras sejam finalizadas e entregue ainda neste mês de dezembro.

Através do convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Instituição de Ensino Superior Maurício de Nassau (Uninassau), a Prefeitura de Vilhena deu início às obras no mês de setembro. Atualmente, estão sendo executados os serviços de pintura, paisagismo, terraplenagem, instalação de pia, vaso sanitário, vidros e bancadas.

Com os novos investimentos, o prédio terá a fachada completamente renovada. Além disso, serão disponibilizados 10 consultórios médicos, 2 salas dedicadas a procedimentos, novas instalações sanitárias e a inclusão de uma unidade da Farmácia Básica Municipal.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, neste ano, já foram concluídas as reformas de cinco Unidades de Saúde, enquanto outras duas, incluindo a do Setor 19, estão em processo de execução. Em breve, será iniciada a reforma da UBS do setor Industrial.

Devido às obras de reforma e ampliação, a UBS segue atendendo temporariamente nas instalações do antigo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), localizado na Rua Rio Grande do Norte, n° 1868, no bairro Industrial Novo Tempo. O horário de funcionamento continua o mesmo, das 7h às 19h.

Para mais informações, a UBS Carlos Roberto Mazala disponibiliza o telefone (69) 3322-6512 para contato.