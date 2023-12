Os municípios beneficiados receberão os seguintes valores: Primavera de Rondônia (R$ 325 mil), Seringueiras (R$ 325 mil), São Felipe do Oeste (R$ 325 mil), Vale do Anari (R$ 325 mil), Corumbiara (R$ 325 mil), Vale do Paraíso (R$ 325 mil), Itapuã do Oeste (R$ 325 mil), Cacaulândia (R$ 325 mil), Presidente Médici (R$ 325 mil), Alto Paraíso (R$ 325 mil), Itapuã do Oeste (R$ 325 mil), Primavera de Rondônia (R$ 325 mil), Seringueiras (R$ 325 mil), Corumbiara (R$ 325 mil), Santa Luzia do Oeste (R$ 325 mil) e Vilhena (R$ 400 mil).

O senador ressalta a importância desses recursos para os municípios, especialmente no que diz respeito ao atendimento das famílias mais necessitadas. Ele enfatiza que ainda existem muitas pessoas sem trabalho, renda e até mesmo comida, e se sente feliz em poder contribuir através de seu mandato.

Confúcio Moura destaca que as emendas são fundamentais para as administrações municipais, uma vez que não são destinadas para o custeio da máquina pública. Ele enfatiza que muitas vezes os recursos são escassos e o custeio acaba sendo uma prioridade para os prefeitos.

Por isso, as emendas funcionam como crédito adicional, que pode ser investido na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O senador conclui afirmando que as políticas de assistência social devem ser constantes, responsáveis e de longo prazo, pois superar a pobreza não acontece da noite para o dia.