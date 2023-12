O Hospital Municipal de Cerejeiras, o São Lucas, receberá mais uma remessa de investimento do deputado Ezequiel Neiva. Dessa vez, serão R$ 150 mil para a aquisição de camas, colchões e cadeiras, atendendo pedido dos vereadores Reinaldo Caburé, Dione Ribeiro e Zeca Rolista.

O deputado ressaltou a importância de investimento na melhoria do atendimento dos pacientes. “Quando as pessoas procuram atendimento médico é porque já não estão em boas condições de saúde. Imagina sem boas cadeiras aguardar e sem camas confortáveis para descansar e se recuperar”, atentou.

Ezequiel Neiva destaca que com mais esse investimento, ultrapassa a marca de R$ 1 milhão destinado para melhoria da infraestrutura do Hospital de Cerejeiras, e para compra de remédios e realização de exames. “Recentemente encaminhamos R$ 130 mil para a reforma do Centro Cirúrgico e construção da nova caixa d’água. As obras estão licitadas e a população aguarda o início dos trabalhos”, afirmou.

O vereador Reinaldo Caburé também é servidor do Hospital São Lucas. Ele conta que atua há mais de 25 anos na unidade médica. Caburé afirmou que a unidade médica nunca recebeu tantos investimentos, em especial nos últimos três anos, se referindo a atuação do deputado Ezequiel Neiva.

Dione Ribeiro disse que o deputado tem um trabalho de destaque em todos os setores, destinando recursos para o bem-estar da população. O vereador Zeca Rolista afirma que o deputado Neiva é o parlamentar que mais investimentos destinou para Cerejeiras em toda sua história.

Mais investimentos do deputado Ezequiel Neiva na Saúde em Cerejeiras

R$ 300 mil para exames de ressonância e tomografia

R$ 76 mil para as obras de paisagismo e iluminação do hospital

R$ 120 mil para a aquisição de centrais de ar

R$ 150 mil para a compra de Remédios.

R$ 130 mil para a reforma do centro cirúrgico e da construção da nova caixa d’água.

R$ 100 mil para a aquisição de materiais e mobiliário do Centro Cirúrgico.