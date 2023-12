O eletricista Levi Nunes da Silva, que conduzia uma moto BMW e tinha como carona sua esposa e sofreram acidente automobilístico na manhã deste domingo, 17, quando bateram violentamente em um carro VW Fox, na qual a motorista fazia uma conversão para acessar uma via vicinal na BR-435 – no Km 13, próximo a Colocado do Oeste, e que na ocasião um amigo que estava em outra moto morreu no local, receberam atendimento no hospital de Colorado e serão encaminhados para Cacoal.

De acordo com a avaliação dos médicos que atenderam o casal, o estado de saúde de Levi é grave, ele apresentou quadro hemorrágico nos testículos, entre outros ferimentos e será encaminhado direto para Cacoal. Já a esposa dele sofreu traumatismo craniano encefálico, entre outros ferimentos e seu estado também é grave. Ela será encaminhada para Vilhena com possibilidade de também ser levada para Cacoal.