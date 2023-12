A Polícia Militar (PM) recuperou uma motoneta que havia sido furtada e abandonada, após o alarme disparar. A ocorrência foi registrada na noite de sábado, 16, na delegacia de Polícia Civil, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação que na Rua Odete Zafanelli, nos fundos da faculdade IESA, havia uma motoneta Biz de cor preta abandonada e caída ao solo.

Ao chegarem no local os militares encontraram o veículo Honda Biz 125 de cor cinza com o alarme disparado. Em consulta ao sistema pela placa não foi localizada ocorrência de roubo/furto.

Porém, o veículo foi colocado na carroceira da viatura para ser apresentado na Unisp. Contudo, durante o trajeto os PMs foram acionados por um homem edificado pelas inicias P.P.S.S.O., e disse ser filho da proprietária da motoneta.

Ele apresentou os documentos do veículo e relatou que havia pegado emprestado de sua mãe e foi até a casa de um amigo, na Rua 743, no bairro Cristo Rei, entrou na residência e o veículo ficou do lado de fora do quintal e alguém furtou a motoneta, percorreu uma certa distância e o alarme disparou, com isso, o ladrão abandonou a motocicleta.

Diante dos fatos a motoneta foi apresentada na Unisp para registro da ocorrência e posteriormente ser restituída ao proprietário.