Acidente foi registrado na tarde deste domingo, 17, na BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da carreta seguia pela rodovia sentido Porto Velho, quando o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux que transitava em sentido contrário teria invadido a pista e com isso, bateu de frente com o caminhão.

O condutor da picape ficou preso às ferragens, sendo necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros para resgatá-lo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional. Ainda não há informação se havia outras pessoas na caminhonete.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.

