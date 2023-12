Acidente envolvendo um carro VW Fox e duas motociclistas aconteceu na manhã deste domingo, 17, no Km 13 – próximo a cidade de Colorado do Oeste. Um homem morreu no local e um casal foi socorrido em estado grave ao hospital.

Informações dão conta que as vítimas são moradores de Vilhena. Eles trafegavam pela rodovia, quando uma mulher que dirigia o carro foi acessar uma via secundária, neste momento os condutores das motos que transitavam atrás não tiveram tempo de frear nem desviar batendo na traseira e na lateral do carro.

No choque, o condutor de uma das motos sendo uma CBR 1000 identificado por Hermeson, mais conhecido por “Preto” morreu no local. O casal que estava na outra motocicleta, uma BMW, sendo pilotada por Levi Nunes da Silva, sofreu graves ferimentos, sendo socorridos ao hospital de Colorado.

