Veja como ficam as condições do tempo nesta segunda-feira (18) em todo o Brasil.

Sul

Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, levando chuvas principalmente ao centro-sul e ao noroeste do estado. Os volumes nessas áreas devem ficar entre 40 e 50 mm. Essa condição climática deve atrasar a semeadura de arroz.

Nas demais regiões gaúchas, assim como em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, o volume deve ficar em torno de 15 mm.

Essa precipitação pode vir acompanhada de rajadas de vento de 40/60 km/h, o que pode causar acamamento nas lavouras. Existe risco de granizo na região da Campanha gaúcha.

O dia fica ensolarado e sem previsão de chuva apenas na porção noroeste do Paraná.

Sudeste

O dia começa ensolarado em todas as áreas da região, com trovoadas na parte da tarde. Os acumulados de chuva devem girar em torno de 10 ou 15 mm (chuva agrícola), contribuindo com as lavouras e pastagens e aliviando a sensação de calor.

A tendência é que os trabalhos em campo não sejam prejudicados e que a semeadura das lavouras de primeira safra avance em todas as áreas.

A onda de calor ainda deve predominar no interior de São Paulo e no norte de Minas Gerais, com temperaturas máximas chegando a 40 ºC.

Centro-Oeste

Como no Sudeste, o dia deve ser ensolarado em todas as áreas, com chuvas de 10 a 15 mm na parte da tarde.

A onda de calor ainda deve predominar no sul de Mato Grosso no norte de Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá (MT) e Corumbá (MS), por exemplo, a temperatura máxima pode chegar a 41 ºC.

Nordeste

Dia chuvoso no Maranhão, norte do Piauí e Ceará, onde o acumulado pode chegar a 90 mm. Nas demais áreas da região, esperam-se pancadas de chuva no decorrer do dia, com volumes de até 15 mm contribuindo para recuperação das pastagens e aliviando a onda de calor do último fim de semana.

A semana deve ser chuvosa em todas as áreas do Nordeste, o que renova as esperanças do produtor, já que a tendência até a primeira quinzena de janeiro é de bons acumulados de chuva.

Norte

A semana começa ensolarada, com trovoadas no decorrer do dia. A chuva se distribui em praticamente todas as áreas da região, com volumes entre 10 e 30 mm ajudando a recuperar as pastagens e aliviando o risco potencial para focos de incêndio.

No geral, a chuva não deve atrapalhar os trabalhos em campo, com os produtores do Tocantins avançando com a semeadura da soja.