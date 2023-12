A deputada Rosangela Donadon anunciou a alocação de um valor recorde de emendas em 2023, totalizando cerca de R$17 milhões.

Este investimento significativo visa impulsionar diversos setores estratégicos do estado de Rondônia, fomentando o desenvolvimento e promovendo o bem-estar social.

No setor agrícola, a iniciativa é direcionada para um programa que apoia o pequeno produtor rural, através da distribuição de mudas, adubo, calcário, e fornecimento de suporte técnico especializado. Esta estratégia é essencial para aumentar a eficiência e a produtividade na agricultura, reforçando a economia local e o desenvolvimento sustentável.

Na educação, as emendas serão empregadas na reforma de escolas, assegurando uma infraestrutura mais adequada e propícia para estudantes e professores. Este investimento é crucial para elevar a qualidade da educação em Rondônia, criando um ambiente que favorece o aprendizado e o crescimento dos jovens.

Para a saúde, destaca-se o Projeto Visão de Futuro, focado na saúde visual de alunos do ensino fundamental II e médio em 10 escolas estaduais. O projeto busca identificar e tratar problemas de visão, melhorando o bem-estar e o desempenho escolar dos alunos.

No âmbito esportivo, foram alocados aproximadamente 1,5 milhões de reais para promover o esporte através de torneios de futebol em mais de 20 municípios. Adicionalmente, 700 mil reais foram destinados à aquisição de um ônibus para a associação esportiva Grêmio Ayresboll de Vilhena, integrando o projeto “Esporte e Qualidade de Vida – Viajar com Foco no Futuro”, que tem como objetivo facilitar o transporte dos atletas para competições e eventos, ampliando o impacto do esporte na região.

Além disso, dentre as iniciativas de destaque, a deputada contribuiu significativamente para o setor de pesquisa, ciência e tecnologia, marcando um momento histórico para Rondônia. Rosangela Donadon participou do Seminário de Integração dos pesquisadores do projeto Observatório das Cidades, uma ação proveniente de uma emenda parlamentar de sua autoria, destinada à Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero). Este investimento representa a maior iniciativa individual de apoio à ciência na história de Rondônia.

O Observatório das Cidades é um projeto que congrega pesquisadores de diversas áreas, incluindo história, desenvolvimento econômico, urbanismo, direito da cidade e energias renováveis. Este projeto visa integrar e promover soluções para os desafios urbanos e regionais de Rondônia, melhorando a vida nas cidades através de pesquisa e inovação.

Estas emendas empenhadas em 2023, anunciadas pela Deputada Rosangela Donadon, marcam um importante passo no desenvolvimento de Rondônia, impulsionando não só o crescimento econômico, mas também promovendo avanços significativos em setores vitais para a qualidade de vida dos habitantes. Este é um claro exemplo do papel efetivo da política no progresso social e econômico.