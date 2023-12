A Câmara de Vilhena realizará, nessa terça-feira, 19, às 9h, a última sessão de 2023.

Conforme o Regimento Interno da Casa de Leis, os parlamentares se reunirão anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E o recesso legislativo compreende o período de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 18 a 31 de julho.

O Extra de Rondônia recebeu a pauta da sessão desta terça-feira, onde constam alguns projetos de leis e requerimentos.

Entre eles está o requerimento nº 45/2023, que será lido, discutido e votado, de autoria do presidente do Legislativo, Samir Ali (Podemos), solicitando informações de responsáveis por publicações no Diário Oficial do Município de Vilhena (DOV), que – conforme o parlamentar – estaria em desacordo à Lei Municipal.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A PAUTA NA ÍNTEGRA: