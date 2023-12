Um homem de 62 anos, condenado injustamente, consegue provar sua inocência, após passar quase 6 anos preso, cumprindo uma pena inicial de mais de 44 anos de reclusão. Ele foi acusado de estupro, uma banca de advogados entrou no caso e junto com ele provou sua inocência.

Circula nos grupos de Whatsapp o vídeo (veja abaixo) de sua saída da Cadeia Pública de Araputanga-MT, no dia 14 de dezembro deste ano, onde estava cumprindo pela pena definitiva, à qual foi injustamente condenado.

João Eliotério Veda, atualmente está com 62 anos. Na época que foi preso, tinha 57. Na ocasião, João foi condenado a 44 anos, 11 meses e 24 vinte e quatro dias de reclusão, posteriormente, sua pena foi reduzida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 37 anos e 6 seis meses de reclusão. Sua pena tornou definitiva em 2019, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O Extra de Rondônia, conversou com João Eliotério, para que o mesmo nos contasse como conseguiu anular uma condenação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ser absolvido, sendo que seu caso já havia transitado em julgado.

De acordo com João Eliotério Veda, ele disse que, “Eu sou inocente e sempre relatei isso para as autoridades e para a minha família, eu fui vítima de uma acusação cruel e desumana. Eu passei quase 6 anos preso, acusado de ser um criminoso, de ser um estuprador, por crimes que não cometi! O que mais me dói, é que as supostas vítimas sempre testemunharam a minha inocência em Juízo, mas mesmo assim, a justiça me condenou a uma pena perpétua, porque eu, um idoso de mais de 62 anos, não tinha mais esperanças de sair vivo da cadeia! Mas a justiça foi feita, e graças a Deus restou comprovado que eu fui vítima de um grande erro! ”.

A reportagem tomou conhecimento com João Eliotério, que a sua defesa foi patrocinada pela equipe de advogados chefiada pelos advogados João Mateus Freitas Costa e Breno de Almeida Carlos.

Em contato com os advogados de defesa, estes não quiseram comentar sobre o caso, nos informaram apenas que o processo corre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

>>>Veja vídeo do momento em que o idoso ganha a liberdade: