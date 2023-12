Dois homens que ainda não tiveram os nomes divulgados foram vítimas de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, 19, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas estavam na Praça do Barcelona, na Avenida Brasil (30), com Avenida João Bernal, no bairro Jardim Eldorado, quando dois homens em uma motocicleta XRE 300 – o garupa com capacete preto e blusa escura sacou uma arma de fogo aparentando ser revólver e disparou. Contudo, aparentemente as vítimas não seriam o alvo do atirador.

As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.