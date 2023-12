Na manhã de quarta-feira, 13 de dezembro, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e Faculdade Metropolitana foram agraciados com uma Honrosa Moção de Agradecimento pelo seu comprometimento e colaboração essenciais ao Projeto Tenda da Família Cidadã, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF.

A solenidade de agradecimento aconteceu no anfiteatro Dra. Maria Silvia, no campus da instituição. O Dr. Aparício Carvalho foi convidado pessoalmente pela SEMASF para participar desse momento especial, reconhecendo a relevante contribuição da instituição para o sucesso do Projeto Tenda da Família Cidadã ao longo do ano de 2023. A Dra. Nelice Batistelli, em representação ao Dr. Aparício Carvalho de Mores, recebeu a moção durante a solenidade.

Para o Secretario da SEMASF, Claudir Rocha, parcerias como essas são fundamentais para a realização do projeto:´´ Hoje é uma manhã marcante pra Prefeitura de Porto Velho, onde comtemplamos o Grupo Educacional Aparício Carvalho e todos os nossos demais parceiros com esses certificados pela sua colaboração que foi de sum importância para a 23º edição do projeto Tenda da Família. Com isso, na gestão do prefeito Hildon Chaves, já conseguimos levar mais de doze mil atendimentos atendimentos para a população do município de Porto Velho“, comentou o secretario.

O Projeto Tenda da Família Cidadã, idealizado pela SEMASF, tem como objetivo principal prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em políticas setoriais, a iniciativa busca fortalecer vínculos familiares e comunitários.

A FIMCA e a Faculdade Metropolitana, comprometidas com a responsabilidade social, levaram seus cursos para contribuir ativamente com o Projeto Tenda da Família Cidadã. Essa parceria exemplar demonstra o comprometimento da instituição em utilizar seus recursos e conhecimentos em prol do desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A solenidade foi marcada por momentos emocionantes e discursos que destacaram a importância da colaboração entre instituições de ensino e órgãos públicos para promover o bem-estar social. A FIMCA e a Metropolitana reiteram seu compromisso contínuo em apoiar iniciativas que visam o fortalecimento da comunidade e o combate às desigualdades sociais.