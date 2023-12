Uma marca de apostas fiável oferece aos seus clientes uma nova forma de ganhar dinheiro. Em particular, estamos a falar de afiliado casas de apostas é 1xBet. Está disponível para todos os utilizadores adultos.

Os parceiros devem divulgar a marca da casa de apostas. Isto pode ser feito através de redes sociais, alojamento de vídeos, blogues. Basta publicar as informações que lhe são enviadas pela casa de apostas. Na maioria das vezes, trata-se de promoções, bónus, vantagens de apostar nesta empresa. Também coloca um link especial e, se os utilizadores o seguirem e se registarem, receberá uma recompensa generosa.

É paga tanto pela abertura de um perfil como pela atividade posterior dos utilizadores. Não existe um período específico de validade do prémio. Por conseguinte, basta promover o registo de novos utilizadores uma vez para receber mais recompensas, que não o irão desiludir. Em particular, atualmente a taxa de conversão é de 40% do lucro líquido do escritório.

Este dinheiro será pago todas as semanas. Só precisa de escolher um método de pagamento entre as mais de 160 opções disponíveis. Basta informar o seu público sobre as vantagens desta marca, incentivar os utilizadores a serem activos e a recompensa não tardará a chegar.

Factores de popularidade dos afiliados de 1xBet

Pode contar com o apoio total desta marca. Tudo o que tem de fazer é criar uma conta uma vez e depois disso afiliado casas de apostas é plataforma 1xBet estará disponível. Além disso, as receitas da empresa são tidas em conta não só nas apostas desportivas feitas pelo jogador, mas também na secção “Casino”. Isto é muito importante, porque os jogos de azar são muito populares entre os utilizadores.

Vantagens da cooperação com esta marca como parceiro:

A fluidez de todos os procedimentos. Mais de 30.000 utilizadores já se tornaram parceiros. Os representantes da empresa sabem muito bem para que serve o prémio. Por conseguinte, pode ter a certeza de que receberá os seus fundos. A oportunidade de trabalhar com um profissional de marketing. Ele ajudá-lo-á a encontrar uma abordagem para o seu público. Isto é importante para obter uma resposta dos utilizadores. Assistência de um assistente pessoal. Tem-no logo após se registar como afiliado.

Em suma, tudo o que tem a fazer é simplesmente publicar as informações que lhe são enviadas. Este será um passo importante no caminho para o lucro. Pode seguir as suas estatísticas e sucessos numa página especial do sítio oficial da casa de apostas. Aqui, a informação é actualizada em tempo real.