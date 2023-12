O início da última sessão ordinária de 2023 foi marcado pelo desentendimento entre os vereadores Dhonatan Pagani (Podemos) e Vivian Repessold (PP) na manhã desta terça-feira, 19, na Câmara de Vilhena.

O vereador Pedrinho Sanches (Avante) teve que intervir para acalmar os ânimos entre os colegas no meio das atividades legislativas.

Vivian é 1º secretária da Mesa Diretora e tem a incumbência de relacionar os vereadores oradores inscritos. Pagani teria forçado para falar por último e foi contrariado por Vivian. O parlamentar insistiu e queria tomar o livro dos inscritos, momento em que Vivian se levantou e o clima esquentou.

Pagani disse que “prazo é prazo” e que “isso é coisa de petista” e Vivian mandou o colega ler o Regimento Interno da Casa. “Não tem no Regimento Interno a ordem da inscrição e de fala. Vivian e o Samir inventaram isso. Usaram isso pra me impedir de falar”, garantiu ao Extra de Rondônia.

Apaziguador, Pedrinho teve que intervir para que algo pior não ocorresse. Ele disse que estavam alterando as regras do Regimento Interno da Casa, mas Samir Ali (Podemos), presidente do parlamento, esclareceu que “a partir do primeiro momento que chama-se o orador nas explicações pessoas, não pode-se falar mais. É assim que funciona e sempre funcionou. Ninguém quer tirar o direito de ninguém falar. Agora, a conduta de todos têm que ser limpa e não ficar com jogo sujo. Deixar claro que ninguém aqui quer inventar regra, sem foi assim”.

No final, Samir chamou Pagani de espertalhão, já que queria ser o último a falar na tribuna para que ninguém possa rebatê-lo. “Pare de se fazer de vítima. Você não engana mais ninguém. Não fica dando de espertalhão. Ninguém vai cair em lorota e nem mentira”, encerrou o parlamentar.

>>> CONFIRA O VÍDEO ABAIXO: