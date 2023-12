Em um evento realizado na segunda-feira, 18, Cacoal celebrou a reinauguração do prédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT) e o lançamento de um inovador Plano Municipal de Turismo, com ênfase no ecoturismo.

A reforma do prédio foi possível graças a uma emenda do deputado estadual Cirone Deiró, e o anunciado plano marca um novo capítulo para o turismo na região.

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, incluindo o prefeito Adailton Fúria, que agradeceu a parceria do deputado e de outros parceiros ativos, como o Sebrae, além de entidades ligadas ao Sistema S, como Senac e Senai.

A titular da SEMICT, Daniela Bianchini, destacou a importância do plano. “Nosso objetivo é aproveitar nossa rica biodiversidade e cultura para impulsionar a economia local, criando oportunidades de emprego e incentivando o empreendedorismo”, disse.

O plano, de acordo com o Prefeito Adailton Fúria, é fruto da colaboração entre a Prefeitura de Cacoal e o Sebrae, e tem como foco tornar Cacoal um destino proeminente no turismo ecológico. “Esse plano visa dinamizar a economia local e promover experiências de viagem ecologicamente sustentáveis”, disse.

Quanto à SEMICT, de acordo com Daniela Bianchini, está elaborando o Guia Turístico, com detalhes da rede hoteleira e de serviços como bares, restaurantes e opções de lazer e entretenimento. Este guia será distribuído em todos os grandes eventos, para que os turistas tenham em mãos um guia de opções no tocante à potencialidade de nosso município.

ROTEIRO TURÍSTICO DE CACOAL EM DESENVOLVIMENTO

Embora o Guia Turístico do Município está sendo elaborado pela SEMICT, Cacoal já se destaca com seus empreendimentos pioneiros, que são vitais para o Roteiro Turístico da cidade. Estes incluem:

CACOAL SELVA PARK: Um vibrante parque temático com diversas atrações, incluindo parque aquático e trilhas ecológicas.

COMPLEXO BEIRA RIO: Um local de eventos que se ilumina durante as festividades de fim de ano, atraindo visitantes com sua Casa do Papai Noel e Árvore de Natal.

CACOAL SHOPPING CENTER: Um ponto de encontro regional e centro de visitação, conhecido por sua atmosfera única.

BOLA DE OURO: Parque aquático na zona rural, oferecendo uma mistura de diversão e relaxamento.

MIRANTE DO PARQUE SABIÁ: Um local que ganha uma atmosfera especial com decorações temáticas, especialmente durante o fim de ano.

Esses locais, juntamente com a rica cultura e biodiversidade da região, prometem fazer de Cacoal um destino turístico inesquecível e sustentável.