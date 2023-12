Através do edital nº 17/2023, o presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), convocou os parlamentares para duas sessões extraordinárias que iniciarão às 8h desta quinta-feira, 21, no plenário da Casa de Leis.

Na pauta estão: deliberação do Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2023 (Prestação de Contas do Poder Executivo – Exercício Financeiro 2021) e do Projeto Lei nº 6.809/2023 (Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2024), juntamente com as Emendas Impositivas nº 001 a 126/2023.

Havia expectativa de que projeto de readequação salarial dos servidores do Legislativo seja incluído na pauta das sessões, que, ao que parece, ficará para 2024.

Ao Extra de Rondônia, Samir Ali informou que o projeto está pronto, “caminhando”, faltando apenas assinaturas de membros da Mesa Diretora, “que querem um tempo para análise”.

Contudo, o Extra de Rondônia conversou com alguns servidores da Casa de Leis, que são unânimes em garantir que a briga política pelo poder, desencadeada no Legislativo, “travou” o projeto envolvendo os servidores do Legislativo, e que os parlamentares estariam dando mais prioridade ao projeto de aumento salarial dos enfermeiros.