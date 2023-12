A Polícia Militar (PM), foi informada que um homem estava na estação rodoviária e aparentemente estaria sob efeito de drogas e com os ânimos exaustados, ameaçando passageiros e danificando bens no local. O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após receber informação que um homem de nacionalidade venezuelana aparentando estar sob efeito de substância entorpecente, exaltado e ameaçando passageiros no terminal rodoviária foi ao local e constatou a veracidade da informação.

O rapaz portava uma barra de ferro e a todo momento ameaçava as pessoas que estavam no local. Além disso, danificou o banner de anúncio de uma empresa batendo na vidraça.

Os militares deram voz de prisão ao suspeito, contudo, ele não acatou e começou a gritar, foi dado a ordem para que colocasse o objeto no chão e a mão na cabeça, com intuito de resguardar a integridade física de todos e assim proceder a revista pessoal, averiguar se teria alguma arma ou outro objeto que pudesse causar danos físicos, só que o mesmo não obedeceu.

Diante dos fatos, foi utilizado a Spark (arma de choque) para conter seus ânimos, com o curto do choque de baixa letalidade, não foi suficiente para contê-lo. Com isso, juntamente com a guarnição da Ptran, os militares tiveram que utilizar técnicas de contenção e imobilização para obter êxito em algemá-lo, para fazer a revista pessoal e sua condução à delegacia.

Mesmo algemado o suspeito não obedeceu a ordem de entrar na viatura, devido ao tamanho e força do suspeito foi necessário o uso do espargidor OC (gás de pimenta), mesmo assim o suspeito continuava a chutar a viatura e com isso, acabou lesionando a mão de um dos policiais militares.