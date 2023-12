Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Militar (PM), foi acionada pelo vigilante do hospital municipal de Corumbiara para registrar um furto ocorrido na madrugada.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o vigilante relatou aos militares que alguém havia invadido a unidade hospitalar por uma pequena janela que estava aberta e teve acesso ao corredor, em seguida arrombou a porta de acesso a cozinha e furtou várias sacolas com carnes que estavam no freezer.

Além disso, o ladrão danificou outras janelas de outros cômodos tentando arrombar para furtar. Na fuga, o bandido esqueceu um par de chinelo da marca havaiana número 41/42 de cor azul.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.