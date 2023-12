Uma parceria comprometida com a inclusão autista na cidade de Ariquemes ganha destaque com a colaboração entre a Associação de Mães de Autistas de Ariqueme (AMAAR) e os deputados Thiago Flores (MDB) e Cássio Gois (PSD).

A entrega de uma emenda no valor de 500 mil reais marca um passo significativo em direção à transformação do cenário das consultas e laudos para os indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O deputado federal Thiago Flores expressou sua satisfação em colaborar com a AMAAR, destacando a importância vital da instituição no atendimento e cuidado não apenas para o município de Ariquemes, mas para toda a região. “Estou honrado em apoiar uma causa tão nobre. A AMAAR desempenha um papel fundamental, e essa emenda é um passo de extrema importância para fortalecer os recursos disponíveis para as famílias e indivíduos atendidos por essa instituição valiosa”, afirmou o parlamentar.

Por sua vez, o deputado estadual Cássio Gois enfatizou o compromisso com a inclusão e a importância de parcerias entre os setores público e privado. “Estamos determinados a promover mudanças significativas na forma como a sociedade enxerga e apoia as pessoas com TEA. Essa parceria visa contribuir para um futuro mais inclusivo e igualitário”, destacou Gois.

O montante destinado pela emenda será direcionado para viabilizar consultas com uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo neurologistas, pediatras e enfermeiros. A intenção é proporcionar atendimentos mais abrangentes e personalizados, adaptados às necessidades específicas de cada pessoa com TEA.

A inclusão autista é uma bandeira que ganha força em todo o país, e a AMAAR, com o apoio dos deputados Thiago Flores e Cássio Gois, se torna um exemplo de como a colaboração entre diferentes esferas governamentais pode resultar em avanços significativos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência do autismo é estimada em aproximadamente 1 para cada 278 nascidos vivos, reforçando a importância de iniciativas como essa.

As consultas com especialistas serão um passo crucial para compreender melhor as demandas individuais, garantindo um suporte mais efetivo e personalizado. Além disso, a iniciativa visa a implementação de recursos inovadores nas consultas e laudos, utilizando tecnologias que possam auxiliar na comunicação e no entendimento das necessidades específicas de cada pessoa com TEA.