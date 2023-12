O município de Vilhena inaugurou na última sexta-feira, 15, a Praça Ida Bormann, no Bairro Jardim Acácia.

Com um investimento total de R$ 663.020,66, a obra é um reflexo do compromisso da administração municipal em proporcionar à comunidade espaços de convivência e lazer. Construída com recurso próprio do município, a praça também beneficia o bairro Vila Operária.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, demais autoridades locais, membros da comunidade, e diversos parceiros que colaboraram para a realização deste projeto. A praça conta com parquinho infantil, academia ao ar livre, quadra de vôlei e um espaço de lazer com um pergolado de madeira e bancos.

A nova praça, batizada com o nome da moradora pioneira do bairro Vila Operária, ao lado do Acácia, Ida Bormann, é mais do que um espaço público: é uma homenagem a uma figura que contribuiu significativamente para a construção da identidade e história desses bairros.

Com muita emoção, Itamar Bormann, esposo, expressou sua gratidão em ter a área de lazer dedicada ao nome de sua eterna companheira. “Estou imensamente feliz pelo reconhecimento e por nomear esse espaço com o nome dela”, agradeceu.

O prefeito Flori destacou que o investimento de recursos próprios do município destaca o comprometimento da Prefeitura de Vilhena em melhorar a qualidade de vida da população, investindo em infraestrutura urbana. “A inauguração da Praça Ida Bormann não é um evento isolado. Neste nosso primeiro ano de mandato temos investido em espaços públicos de lazer; já instalamos 17 parques infantis, estamos construindo outras praças e queremos que as pessoas tenham opções para levar um estilo de vida mais saudável”, afirmou.