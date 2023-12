O ano de 2023 foi desafiador para o legislativo federal. Sob um novo governo, a oposição teve um papel central no debate sobre os rumos do país. E foi no Senado Federal que muitas pautas ganharam corpo e decisões finais importantes foram tomadas, sobretudo na economia.

Em seu primeiro ano como parlamentar federal por Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) se destacou em muitas delas como, por exemplo, ser uma das vozes mais críticas ao texto final da Reforma Tributária defendida pelo atual governo.

“Sempre defendi uma reforma tributária quando ainda era candidato, mas o que vimos é que a proposta atual não vai trazer justiça ao consumidor e nem fazer o país crescer. Pelo contrário, aprovaram a maior alíquota do mundo que, no fim, vai penalizar o mais pobre”, defendeu o parlamentar.

Recentemente, o senador celebrou duas importantes conquistas. A primeira foi a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e a segunda foi a derrubada do veto presidencial à tese do Marco Temporal das Terras Indígenas.

“Conseguimos fazer com que as duas Casas entendessem que prorrogar a desoneração da folha vai não somente gerar mais empregos, mas manter os postos que foram criados no governo Bolsonaro. Quanto ao Marco Temporal, acredito que ele seja hoje a única saída para garantir a segurança jurídica ao produtor e evitar mais conflitos no campo”, acrescentou.

Ainda na defesa do setor produtivo, sobretudo do pequeno e do médio produtor, o parlamentar chegou à vice-presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Jaime também foi vice-presidente da CPI das ONGs que buscou investigar a atuação e a utilização de recursos públicos por organizações ambientais.

“Demos voz a produtores e indígenas e fomos pessoalmente a dois estados da Amazônia para investigar e denunciar a ação dos órgãos ambientais”, acrescentou.

RONDÔNIA

Já no âmbito estadual, Jaime conseguiu desarquivar e aprovar, com unanimidade, a PEC da Transposição dos Servidores do Ex-Território Federal. O senador também liderou, junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e as companhias aéreas, as discussões para otimizar os voos em Rondônia e também se colocou contra o aumento da alíquota do ICMS em Rondônia.

O parlamentar destinou, ainda, mais de R$ 21 milhões em emendas para quase metade dos municípios de Rondônia. Os recursos vão atender, sobretudo, a infraestrutura, o setor agrícola e garantir a ampliação da assistência social em municípios.

“Quero agradecer aos meus apoiadores e aqueles que chegaram depois, pois viram que o nosso trabalho é sério e comprometido com o bem-estar de todos. Agradeço também à minha família e às equipes de gabinete, tanto em Brasília quanto em Rondônia. Homens e mulheres que entendem que os nossos atos buscam melhorar a vida de milhões de pessoas em Rondônia e no Brasil”, finalizou.