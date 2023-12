O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, conta com 85% de aprovação da população do município.

Estar entre os mais bem avaliados prefeitos de capitais, já em seu segundo mandato, mostra que o trabalho desenvolvido pela gestão Hildon Chaves tem o reconhecimento da grande maioria da população.

É o caso do mototaxista Douglas Abreu, que avalia que a infraestrutura da capital avançou na gestão de Hildon Chaves. “Melhorou muito, tem mais asfalto e a parceria com o governador tem ajudado a trazer ainda mais melhorias pra nossa cidade”, relatou.

O comerciante João Almeida das Chagas, do bairro Nova Esperança, que teve quase a totalidade das ruas asfaltadas, também destaca as melhorias. “Aqui mesmo, onde moro há 28 anos, antes era só lama, e o prefeito veio e resolveu com asfalto. Ficou muito legal para nós esse trabalho”.

Enquanto isso, Antônio da Silva, que também é do comércio e do mesmo bairro, ressaltou que Hildon Chaves trouxe mais qualidade de vida. “Acabaram a lama, a poeira e os buracos. Podemos ir e vir sem problemas e todos saem ganhando”.

Futuro próspero

Marcelo Thomé, Presidente da Federação das Indústrias e Comércio de Rondônia (Fiero), destaca o papel fundamental da gestão do prefeito Hildon Chaves, que tem trabalhado em várias frentes para transformar Porto Velho na capital de todos os rondonienses. Segundo Thomé, sob a liderança visionária do prefeito Hildon Chaves, a cidade está se encaminhando para um futuro mais próspero e sustentável, que visa gerar empregos, renda e melhorar a qualidade de vida da população.

Thomé ressalta que a administração do prefeito Chaves tem sido essencial para o sucesso de projetos importantes, destacando a pavimentação de mais de 800 quilômetros de ruas e avenidas, a construção da rodoviária e os investimentos em todas as outras áreas da cidade. “Essas ações refletem o compromisso e dedicação da gestão do prefeito Hildon Chaves em promover o desenvolvimento de Porto Velho e o bem-estar de seus habitantes”, disse.

Thomé também destacou a realização do Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho e do II Encontro ICLEI Amazônia. Segundo ele, esses eventos desempenharam um papel estratégico ao colocar Porto Velho em evidência no cenário de desenvolvimento com sustentabilidade e inovação. “Reunindo especialistas, autoridades governamentais e representantes da comunidade, esses encontros promoveram discussões e apresentaram soluções práticas para o desenvolvimento sustentável da capital rondoniense”, pontuou.

Para Thomé, essas iniciativas demonstram claramente como a liderança do prefeito Hildon tem desempenhado um papel efetivo no fomento da geração de emprego, renda e sustentabilidade. Ele ressaltou a importância da inovação como um elemento chave para impulsionar o progresso de nossa capital.

Revolução urbana

Nos últimos anos, Porto Velho passou por uma verdadeira revolução em diversas áreas, como a infraestrutura, habitação popular e educação. As melhorias são sentidas diariamente pela população do município.

Ao assumir o primeiro mandato em 2017, o prefeito Hildon Chaves teve o comprometimento com a saúde fiscal do município e o combate à corrupção. Antes, Porto Velho configurava com a mais baixa nota sobre sua capacidade de pagamento, de acordo com o Tesouro Nacional. Essa nota foi elevada para um triplo A, em fatores que apontam a liquidez, poupança corrente e endividamento do município.

O prefeito Hildon Chaves desde o primeiro mandato priorizou o planejamento de ações integradas em todas as áreas da administração municipal. Na infraestrutura, já foram mais de 750 quilômetros de asfalto e recapeamento, tanto na capital quanto nos distritos.

Na área de habitação, a Prefeitura investiu recursos próprios para a recuperação e conclusão de mais de mil apartamentos e 269 casas populares. O município também promoveu a modernização do seu parque de iluminação pública, com a troca e instalação de mais de 20 mil pontos com lâmpadas de LED.

Na educação, Porto Velho possui hoje uma frota própria de ônibus, uma das maiores e mais modernas do Brasil, para atender diariamente 5 mil estudantes da zona rural do município. Além disso, o transporte coletivo, que antes era um grave problema, com poucos e sucateados veículos, hoje tem uma frota com 120 ônibus, também a mais nova entre todas as capitais.

Um sonho da população

Uma das esperanças para quem vive ou passa por Porto Velho é um terminal rodoviário agradável e com estrutura dentro dos padrões existentes em grandes centros. As obras começaram na atual gestão e a previsão de término é em meados de 2024. A dona de casa Vilma Carvalho e a comerciante Viviane Luís estão entre as pessoas que comemoram o investimento de mais de R$ 400 milhões.

“A nossa cidade é capital e merece uma rodoviária de classe, né? As pessoas devem se sentir bem quando chegam aqui, porque a rodoviária é a cara da cidade”, disse Vilma. “Para a nossa Porto Velho é especial aqui nessa área [Av. Governador Jorge Teixeira]. E, essa daqui tem que ser uma referência, porque é uma capital, é Porto Velho. Nós estamos com grandes expectativas”, acrescentou ao defender que haverá melhorias no setor comercial dentro e no entorno do empreendimento.

Pesquisa de opinião

A sondagem para avaliação do mandato foi realizada pelo Instituto Perfil Pesquisa entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2023 e ouviu 1.003 pessoas que residem em Porto Velho.

As entrevistas foram realizadas de forma presencial (face a face). O grau de confiança é de 95% com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O questionário para os entrevistados contava com perguntas espontâneas e que exigiam resposta objetiva. Quando indagado se aprovava ou desaprovava a forma como o prefeito Hildon Chaves vem administrando Porto Velho, 85% dos entrevistados responderam que aprovam o trabalho realizado pelo gestor municipal.