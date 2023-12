A Câmara de Vereadores de Espigão do Oeste realizou, na noite desta segunda-feira (18), solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário ao deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).

A homenagem foi proposta pelos vereadores Cosmo de Novaes Ferreira, o Cocó (União Brasil) e Gilmar Loose (MDB), como forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelo parlamentar em benefício do município.

A sessão de homenagem foi marcada por discursos de agradecimentos. A vereadora Delker Nobre, presidente da Câmara Municipal, disse que Cirone é um deputado atuante, que está sempre presente para atender as reivindicações dos vereadores e outras lideranças. “Ele não é de Espigão, mas abraça nosso município e nos sentimos honrados em poder homenageá-lo. A partir de hoje, o deputado Cirone é um cidadão espigãoense”, disse.

O vereador Cocó disse que o título simboliza o reconhecimento do município em relação ao trabalho desenvolvido pelo deputado. Ele citou como exemplo a ponte sobre o Rio Ribeirão, de quase 60 metros de extensão, na estrada que liga Espigão ao distrito de Pacarana, construída com recursos assegurados por Cirone junto ao Governo do Estado. “Essa é uma obra que marcou a história de desenvolvimento do município de Espigão, e o deputado Cirone é o responsável por essa grande conquista”, reconheceu.

Para o vereador Gilmar Loose o apoio e a parceria de trabalho do Cirone com a população de Espigão do Oeste está presente em todas as áreas. Segundo o vereador, além dos recursos que o deputado destinou para as obras de recuperação das estradas rurais, e a compra de implementos agrícolas para atender as associações, a área do esporte e lazer também recebeu atenção do deputado Cirone. “Ele é um parlamentar de compromisso e nada mais justo do que reconhecermos seu trabalho”, afirmou.

Na avaliação do prefeito Welinton Pereira Campos, o deputado Cirone Deiró tem sido um deputado presente e que seu trabalho na Assembleia Legislativa tem trazido resultados concretos para a administração municipal. “Essa homenagem e reconhecimento da câmara de vereadores representa também o sentimento de todos os moradores que estão sendo beneficiados com o trabalho do deputado Cirone. O município de Espigão do Oeste e todos os moradores continuaram contando com o apoio e parceria do agora, cidadão espigãoense”, assegurou.

Cirone, que compareceu ao evento, acompanhado pela esposa, Noeli Deiró, agradeceu a homenagem e disse que se sente honrado com o título. Ele relembrou seus laços com Espigão do Oeste, desde a época em que iniciou sua carreira como empresário em Cacoal. O parlamentar também reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pelo município. “Me sinto feliz por estar aqui hoje, na casa do povo, recebendo essa honraria”, disse.

Também foram homenageados durante a sessão, o ex-secretário municipal e chefe de gabinete Alcides Severino Ferreira e o desportista Andre de Souza, além de profissionais da educação, da saúde e policiais militares.