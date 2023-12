A última roça da Fazenda 15 aconteceu na noite desta terça-feira, 19, definindo os quatro finalistas: André Gonçalves, Márcia Fu, Jaquelline Grohalski e William Guimarães (WL). Conheça mais sobre a influencer Jaquelline Grohalski, que vem se destacando na edição.

Natural de Rondônia, Jaquelline era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno – a vencedora daquele ano.

Depois de sua saída do reality, se dedicou à carreira de influenciadora e chegou a se lançar como cantora de funk, apesar de não ter deslanchado. No Spotify, suas músicas mais populares são: Me apaixonei de novo e Dancinha do Tik Tok, com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente.

As votações se encerram hoje a partir das 21h, durante a transmissão do programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu. Para votar basta acessar o site do R7 ou clicar no link: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15/votacao

Trajetória no reality

No reality, Jaqueline beijou Kamilla Simioni durante uma festa em outubro. No mês passado, Lucas Soua a pediu em namoro no confinamento, antes de desistir do programa.

A finalista também se envolveu em brigas com Márcia Fu e Cariúcha no reality. A mais marcante foi com Márcia, neste último domingo, 17. Rachel Sheherazade apareceu em uma dinâmica e Jaquelline se revoltou por Márcia se referir a jornalista como “expulsa”, o que ela, de fato, foi.

“Alicia e Simioni falaram e Rachel foi no bonde. Eu nunca fiz nada com ela!”, disse Márcia. E Jaque respondeu: “Vai resolver com ela. Não tenho nada a ver com suas tretas com a Rachel. Só achei feio a palavra ‘expulsão’ e morreu o assunto.”