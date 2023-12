Um homem que pilotava uma motoneta Biz identificado por Gabriel França, de 24 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 21, após bater violentamente em uma carreta na BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima seria funcionário do frigorifico JBS e estava indo para o trabalho, quando o motorista da carreta fazia uma conversação para acessar uma via secundária, neste momento o motoqueiro não conseguiu frear nem desviar batendo violentamente no caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local, na qual acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) e após os trabalhos de praxe o corpo será liberado para funerária Dom Bosco fazer a remoção.