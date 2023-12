O fato foi registrado na noite de quarta-feira, 20, pela Polícia Militar (PM), em Vilhena. A vítima relatou que o companheiro é violento com ela e com os filhos, inclusive com a caçula de apenas 5 meses de vida e pede medida protetiva contra ele.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica (ameaça de morte), ao chegar no local, em contato com a vítima, ela relatou que está sofrendo constantes ameaças do seu amásio identificado pela inicial V., que já fez diversas ocorrências em seu desfavor, vindo até pedir medida protetiva, porém por não ter onde ficar com seus dois filhos ela acaba cedendo e voltando o relacionamento com ele.

Contudo, na noite de quarta-feira, 20, mais uma vez, o companheiro ingeriu bebida alcoólica e começou ameaçá-la, dizendo que se ela não saísse de casa ele iria matá-la, chegando a partir para cima dela, que estava com sua filha de 5 meses no colo.

Com medo das ameaças sofridas e temendo por sua vida e de sua filha, a vítima resolveu sair de casa e ir para frente da residência e acionou a polícia.

A vítima ainda relatou que vem sofrendo com o relacionamento abusivo inclusive violência psicológica e moral, tendo até sido obrigada a manter relação sexual com o amásio contra sua vontade.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.