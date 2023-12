A deputada estadual, Rosangela Donadon(União Brasil), anunciou nesta semana que já foi empenhado o recurso no valor de R$ 700 mil que ela destinou para aquisição de um ônibus para Associação Grêmio Ayresboll Vilhena, entidade dedicada ao atendimento de aproximadamente 200 alunos.

De acordo com a parlamentar, o ônibus será utilizado no transporte intermunicipal e interestadual de alunos, atletas, dirigentes e delegações de futebol vinculados à referida associação.

A Associação Grêmio Ayresboll Vilhena, reconhecida por sua atuação junto a crianças e adolescentes de 05 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, opera em três polos, abrangendo uma parcela significativa da população local. O objetivo é estender os serviços para além do perímetro urbano, beneficiando também 5% desse público, incluindo uma aldeia indígena da área rural. O ônibus desempenhará um papel crucial ao facilitar o acesso dessas comunidades aos programas sociais, esportivos e culturais oferecidos pela entidade.

Segundo a parlamentar Rosangela Donadon, a aquisição do ônibus fortalece a capacidade da associação de ampliar suas atividades e atender de forma mais eficaz às necessidades da comunidade, reforçando o compromisso da deputada Rosangela Donadon com a promoção do desenvolvimento social e esportivo na região.

O veículo será utilizado não apenas para deslocamentos regulares, mas também para viabilizar a participação dos atletas em competições, proporcionando a esses jovens talentos a oportunidade de se destacarem no cenário esportivo nacional. A iniciativa visa não apenas elevar o nível de rendimento dos atletas locais, mas também contribuir para a projeção de Rondônia como um polo promissor no cenário esportivo brasileiro.

O anúncio do empenho de R$700 mil pela deputada Rosangela Donadon representa um passo significativo na consolidação de parcerias efetivas entre o poder legislativo e as organizações sociais locais. A expectativa é de que o novo ônibus proporcione não apenas meios de transporte, mas uma via de acesso para oportunidades e conquistas que impactarão positivamente a vida de centenas de jovens atendidos pela Associação Grêmio Ayresboll Vilhena.

“É com imensa alegria que destinei o recurso no valor de R$700 mil que já foi empenhado para a aquisição de um ônibus que beneficiará a Associação Grêmio Ayresboll Vilhena, uma entidade que desempenha um papel fundamental na transformação e no desenvolvimento de nossa comunidade. Sempre apoiei o esporte e quero continuar trabalhando em prol do bem-estar da população. Agradeço a confiança depositada em mim e reitero meu compromisso contínuo com o bem-estar e o progresso de Vilhena”, disse a deputada.