Por unanimidade, os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária, realizada na manhã desta quinta-feira, 21, o Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2023, que analisou as contas referentes ao exercício 2021, de responsabilidade do ex-prefeito de Vilhena, Eduardo Toshiya Tsuru, o popular Eduardo “Japonês”.

Antes da votação em plenário, houve a manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), que emitiu parecer favorável à aprovação das contas do ex-gestor, cassado em 2022 por crime eleitoral (leia mais AQUI).

No momento das discussões, três vereadores se manifestaram pela aprovação das contas, elogiando a conduta de Japonês à frente da prefeitura de Vilhena nesse período.

“O Tribunal de Contas de Rondônia, que é um órgão de controle, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas. Mas quem aprova ou rejeita é o plenário da Câmara de Vereadores e eu assinei favorável. Todos nós somos testemunhas. Ele cumpriu se papel constitucional. E, como administrador, pode ter todos os defeitos do mundo, mas até hoje, nenhum órgão fiscalizador questionou a índole e a idoneidade de Japonês com relação à administração do município”, destacou Pedrinho Sanches, presidente da CFO.

Por sua vez, o vereador Wilson Tabalipa (PV) parabenizou o ex-prefeito, destacando à coragem de Japonês nas decisões para melhorar o município num momento de pandemia. “Não é fácil estar à frente de uma prefeitura. Agradecer a seu legado. Sabemos da seriedade e honestidade com que Eduardo trabalho naquela época na prefeitura”, afirmou.

Também, o vereador Zé Duda (PSB) elogiou Japonês, afirmando que Eduardo fez o que estava ao alcance dele e lembrou a construção de escola no bairro Embratel, no valor de R$ 245 mil, aprovado no Legislativo, já que a obra foi executada com recursos próprios do município. “Ele (Eduardo) contribuiu muito com o município de Vilhena”, encerrou.