Um homem identificado pelas iniciais E.A.C.F., foi preso na cidade de Colorado do Oeste, após invadir um mercado e ameaçar o gerente de morte usando uma faca.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais que o suspeito chegou no comércio e disse que queria falar com o gerente e assim que entrou no escritório começou a falar, “hoje vai morrer gente” e pegou uma faca que estava em cima de um móvel e continuou com as ameaças e não deixava a vítima sair da sala.

Em um momento de distração do suspeito, a vítima conseguiu sair do escritório e acionou a polícia. O suspeito saiu correndo e foi visto pulando o muro de uma casa nas proximidades. A PM chegou rapidamente ao local e populares relataram que naquela residência havia crianças.

Com isso, os militares entraram no imóvel e encontraram o suspeito caído na sala e ao lado havia um recipiente de fertilizante, onde aparentava que o suspeito havia consumido o líquido. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico e ficou em observação.

Segundo testemunhas a casa onde o suspeito pulou o muro é de sua propriedade, mas no momento não havia ninguém na residência. Não há informação sobre a motivação do crime.

