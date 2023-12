Um homem identificado por Lorenzo Natan, de 19 anos, conhecido por “LV”, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 22, em Vilhena. O crime ocorreu na Rua 2204, em frente a casa da vítima, no bairro Alto Alegre.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens em uma motocicleta XRE de cor branca, chegou na residência e o chamaram pelo nome e assim que ele saiu da casa foi alvejado com vários tiros. A vítima caiu, agonizou e morreu no local. O rapaz tinha envolvimento no mundo do crime.

A Polícia Militar (PM) isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) e depois dos trabalhos de praxe, o corpo será removido pela funerária Canaã.