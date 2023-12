A influenciadora digital de Porto Velho, Nathália Camargo, é a vencedora do A Bordo, o reality 2023, em uma votação acirrada. Com 35,05% dos votos, ela foi consagrada a campeã da 13ª edição do reality show, na noite desta quinta-feira, 21, e conquista o prêmio de R$ 50 mil.

Em segundo lugar, ficou a produtora de eventos Pamela Caroline, com 33,73% de preferência do público. Ela levou para casa o prêmio de R$ 5 mil. E quem completou o Top 3 da edição foi Aianny Lasmar, que ficou em terceiro lugar, com 32,22% dos votos e faturou R$ 2 mil.

Ao longo da temporada, Nathália Camargo conquistou o público com a sua trajetória no jogo. A vencedora do A Bordo 2023 tem 27 anos, é natural de Porto Velho, Rondônia, e além de influencer, ela também é estudante de direito.

Seja enfrentando desafios físicos nas provas do jogo, testes de memórias e provas criativas, ela se destacou, conquistando o público com sua desenvoltura no jogo.

A noite que consagrou a vencedora do A Bordo 2023 foi de grandes emoções. Após dias de confinamento, com uma jornada repleta de desafios, as últimas tripulantes do iate mais badalado do Brasil puderam comemorar com muito pagode da Banda Prefixo 92, que embalou a festa.

Além das três finalistas, participaram também da final do reality as cinco últimas sobreviventes do jogo, que acompanharam ansiosas o anúncio da vencedora da edição.

“A palavra que tenho agora chama-se gratidão e é.a mesma de quando me tornei finalista. Gratidão por todos que acreditaram e confiaram em mim. Gratidão a minha família, que entendeu eu deixar eles em Rondônia para vir em busca de um sonho real. A todos que tiveram positividade total, que acreditaram em mim. A todo momento fui verdadeira, desde que fiz raiva apontando o dedo até o momento que pedi desculpa porque sou um ser humano e erro. Mas acima de tudo tenho muito orgulho de quem sou”, destacou Nathália.