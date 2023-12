O 2024 que bate à nossa porta é ano eleitoral. Recém saímos de uma eleição geral para Presidente da República e o Congresso Nacional e, poucos dias depois de fechadas as urnas, se começa a tratar novamente da próxima disputa.

É triste para um país como o nosso, com tantas deficiências, com muita pobreza, com o abismo social cada vez mais largo, vivermos em função dos interesses dos políticos. Se tivéssemos eleições gerais a cada cinco anos; sem essa megaestrutura da Justiça Eleitoral e seus prédios suntuosos, certamente o Brasil caminharia para um novo patamar como Nação. Mas aqui, quem apita são os políticos, agora somados ao STF, o novo e poderoso partido que também temos que sustentar.

Contudo, o ideal é uma coisa, a realidade é outra. Em outubro, elegeremos 5.568 prefeitos e vice-prefeitos e quase 59 mil vereadores. Números impressionantes para um país continental. O governo Lula vai investir pesado neste 2024, muito pesado. O petismo pretende eleger um grande número de Prefeitos e Vereadores, para ter o domínio político sobre grande parte das cidades brasileiras, mas principalmente as nordestinas, onde o partido tem a imensa maioria do seu eleitorado. No Norte, Lula também vai investir pesado em nomes que o partido apresenta ao eleitorado há várias eleições e em gente nova, que representem a nova cara do petismo e de seus aliados. Em São Paulo por exemplo, maior cidade do Brasil, todas as fichas da esquerda serão postas em nome de Guilherme Boulos, um radical de esquerda que agora tenta passar por político equilibrado, para tentar se tornar o Prefeito da sua cidade.

E em Rondônia? Na verdade, o PT já não tem nomes fortes, eleitoralmente falando, como já teve Roberto Sobrinho, duas vezes Prefeito e Eduardo Valverde, o inesquecível deputado federal, apenas para citar dois exemplos. O que restou ao partido, ainda, é a figura mais poderosa, falando-se em urnas, que sobreviveu na política local, tomada, em sua maioria, por eleitores conservadores. Fátima Cleide será, em Porto Velho, certamente, a principal aposta do governo lulista. A ex-senadora, eleita em 2006 para uma cadeira no Congresso com recorde de mais de 200 mil votos, é a personagem que pode ser a grande surpresa na disputa municipal deste ano em Porto Velho. Dois fatos sobre Fátima, para mostrar seu poderio eleitoral: em 2006, disputando a eleição contra Ivo Cassol, ela atingiu 30 por cento dos votos validos. Na última disputa por uma cadeira à Câmara Federal, praticamente sozinha e com poucos recursos, ela teve mais de 28 mil votos. Teria sido eleita facilmente, não fosse o sistema eleitoral brasileiro que dá mandato a quem faz meia dúzia de votos e deixa fora quem realmente teve popularidade. Portanto, olho vivo em Fátima Cleide. Ela vem aí, com todo o poderio do atual governo de Lula, seu amigo pessoal há décadas!

MARIANA, FERNANDO, LÉO, MARCELO, FLÁVIA E VINICIUS: OBSTÁCULOS NO CAMINHO DO PT, NA CORRIDA ELEITORAL DO ANO QUE VEM

Mesmo com todo o apoio que terá vindo do Planalto e da estrutura de governo, Fátima Cleide ou qualquer outro nome (embora nenhum, hoje, do tamanho eleitoral dela) que o PT lance em Porto Velho, terá alguma facilidade nas urnas. Nomes quentes, daqueles que vão fazer o eleitor sentir que há opções muito boas, também estarão na corrida. Uma delas, já falando como pré-candidata e com o apoio oficial do prefeito Hildon Chaves, é Mariana Carvalho. Se a eleição fosse hoje, alguém duvida que ela estaria num segundo turno? Outra candidatura muito forte, embora ainda não concretizada, é a de Fernando Máximo, o deputado federal mais votado de Rondônia. Ele acha ainda cedo para decidir sobre se concorrerá ou não, mas há pesquisas que o colocam com grande chance de chegar lá, na Capital. E Léo Moraes? O hoje diretor geral do Detran é sempre um possível candidato entre aqueles que podem sim, chegar lá! Um quarto nome dos mais fortes, com votos não só na área urbana, como também nos distritos, é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz, que vem dobrando suas votações a cada eleição que passa. Há outros personagens com possibilidades reais, como a médica Flávia Lenzi, presidente do sindicato estadual da categoria e que ficou mais conhecida no Estado por ter sido candidato a vice, na disputa ao Governo, na chapa liderada por Marcos Rogério. Nunca se pode esquecer do potencial eleitoral do advogado e professor Vinicius Miguel, que tem muito apoio entre os jovens, mas também se destacou em todos os debates que participou, como candidato ao Governo e à Prefeitura de Porto Velho. Há, claro, muitas outas possibilidades. Mas só para dar uma olhada na relação dos possíveis candidatos na Capital, que certamente estarão no caminho de Fátima Cleide, caso se oficialize que seja ela mesmo o nome do PT.

EM JI-PARANÁ, OS NOMES QUENTES SÃO OS DE ISAU, LAERTE, JESUALDO E CLÁUDIA, A ÚNICA PETISTA NA ASSEMBLEIA

Na segunda maior cidade do Estado, Ji-Paraná, com seus cerca de 60 mil eleitores, entre os 125 mil habitantes da cidade, a corrida pela Prefeitura também será acirrada. Com a volta do prefeito Isau Fonseca ao comando do município, depois de 150 dias de afastamento, em função de operações policiais contra seu governo, ele continua sendo um nome fortíssimo para a reeleição. Neste momento, seu maior oponente é o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, hoje líder do governo Marcos Rocha no parlamento estadual. Rocha, aliás, ficará numa saia justa, caso seus dois aliados se enfrentem. Tanto Isau quanto Laerte são da base aliada ao governo do Estado. Há uma terceira via, ainda não confirmada, mas que, se o for, será páreo duríssimo para os concorrentes: o duas vezes prefeito da cidade Jesualdo Pires. Ele ainda não tem decisão tomada sobre se irá ou não entrar na corrida pela Prefeitura, mas se entrar, é personagem quentíssimo. Não se pode ignorar também outro nome que cresce na cidade. O da deputada estadual do PT, que ocupa a única cadeira do partido na Assembleia, a deputada Cláudia de Jesus. Filha do três vezes deputado federal petista, Anselmo de Jesus, ela tende a se tornar o nome mais forte da esquerda rondonienses para tentar ocupar a cadeira que é hoje de Isau. Certamente surgirão outros pretendentes, mas, neste momento, são esses os que mais têm chance de estarem na corrida municipal em 24.

ICMS DOS COMBUSTÍVEIS DE AVIÕES CAI PARA ATÉ 5 POR CENTO, MAS SÓ ÀS COMPANHIAS QUE AUMENTAREM OS SEUS VOOS

Os maus tratos, a falta de respeito para com Rondônia e os voos cada vez mais raros, estão colocando as companhias aéreas numa perigosa relação entre os maiores vilões a quem os rondonienses estão enfrentando, nesse momento. Mesmo com todos os esforços vindos da bancada federal, da OAB, do Judiciário e dos setores produtivos, muito prejudicados pela pífia chegada e saída de aviões do nosso aeroporto Jorge Teixeira, de que internacional tem só o nome. O Governo do Estado também está fazendo a sua parte, para tentar amenizar a crise. Como as aéreas se queixam do custo dos tributos, principalmente sobre os combustíveis para a aviação, o governador Marcos Rocha e seu secretário de Finanças, Luis Fernando, entraram na parada, com uma decisão que vai ao encontro dos interesses das companhias, embora a decisão exija contrapartida delas. Numa Live divulgada pelas redes sociais, Governador e Secretário da Sefin anunciaram que, via decreto, foi baixado o ICMS para querosene e gasolina de aviação. A alíquota vai cair de 19,5 para 6 seis por cento, A exigência para este benefício é que a companhia aérea tenha pelo menos 15 voos semanais para, pelo menos, dois destinos da aviação que conectem com outras capitais. Quem aumentar o número de opções para 20 voos semanais, pagará ainda menos: cinco por cento de ICMS. Marcos Rocha informou ainda que “tenho me reunido continuamente com representantes da ANAC e as empresas de transporte aéreo, buscando a reversão do quadro atual, para que em Rondônia as empresas interessadas expandam e desenvolvam a nossa malha aérea”.

BAROFALDI DESTACA GRANDE POTENCIAL DE RONDÔNIA E DEFENDE INDUSTRIALIZAÇÃO DE NOSSAS RIQUEZAS

Abra sua geladeira. Olhe o que tem lá dentro. De todos os produtos que estão nela, quantos são realmente produzidos aqui? Trazemos leite de Goiás. Buscamos frutas e verduras em outros Estados e por aí vai. Mesmo sendo grandes produtores de soja, não temos como industrializar e transformar em óleo. Temos um enorme potencial produtivo, mas ainda não o temos indústrias, para que possamos ter um Estado cada vez mais forte, produzindo mais, gerando mais empregos e renda e, ao mesmo tempo, nos mantendo com os melhores índices de crescimento do país. A analogia do refrigerador é utilizada pelo grande empresário Adélio Barofaldi, líder do Grupo Rovema, para dizer que ainda temos muito espaço para crescer, nesta terra de Rondon. Ao participar do programa Papo de Redação (segunda a sexta, meio-dia às 14 horas, na Rádio Parecis FM), Barofaldi demonstrou todo o seu conhecimento sobre a economia rondoniense, sobre nossas potencialidades, nossos problemas e nosso futuro. Disse que o ano de 2023 foi muito difícil, “mas cheio de aprendizado” e que devemos, todos nós, mas principalmente a mídia, destacar as coisas boas da nossa Rondônia. Adélio Barofaldi lidera um grande grupo de empresas, que dão mais de 90 empregos diretos, atuando com destaque no comércio de veículos, com grandes empreendimentos no agronegócio, mas também com grandes projetos de preservação ambiental. O Grupo Rovema é um orgulho para a nossa Rondônia!

CÂMARA APROVA GRANA MILIONÁRIA DO FUNDO AMAZÔNICO PARA ASFALTAR A BR 319. AS ONGS QUE MANDAM POR AQUI VÃO ACEITAR?

O isolamento por terra de Manaus do resto do Brasil, se depender do atual governo e do seu Ministério do Meio Ambiental (com forte aval do Ministério Público e de setores do Judiciário), continuará eternamente. Pela pressão das ONGs internacionais e dando guarida a teorias ridículas, como a de um “estudo” de Universidade Federal de Minas Gerais, que apontou que, caso a BR 319 fosse novamente asfaltada, metade da floresta amazônica seria destruída, os grandes interesses internacionais continuam mandando e desmandando. Mesmo assim, nossos representantes da região no Congresso, esperneiam e tentam de tudo para combater essa bizarrice da proibição de reasfaltar uma rodovia de 50 anos, que já foi toda asfaltada. Deputados federais de Rondônia postaram vídeos nas redes sociais, comemorando a aprovação do projeto de lei, de autoria do deputado rondoniense e líder da bancada federal, Maurício Carvalho e com um substitutivo do relator, o Capitão Alberto Neto, do Amazonas. Pela decisão da Câmara Federal, recursos do milionário Fundo da Amazônia poderão ser utilizados para o asfaltamento de toda a rodovia que liga Porto Velho à capital dos amazonenses. Além de restaurar as condições de tráfego da 319, o projeto prevê a implantação de sistemas modernos para travessia segura de animais e, ainda, mecanismos para evitar o atropelamento deles, numa clara preocupação com a fauna que existe no entorno da estrada. O Fundo Amazônico tem grana alta doada por vários países, mas no geral é investido principalmente em projetos com o aval das ONGs. Elas toparão essa decisão do nosso Congresso?

ROCHA E LÉO MORAES ANUNCIAM FIM DE 31 TAXAS DO DETRAN E PRIKEIRA HABILITAÇÃO MAIS BARATA A PARTIR DO ANO QUE VEM

Finalmente! Depois de cerca de um ano de estudos, o governo rondoniense anuncia uma série de modificações nas cobranças de taxas, emolumentos e até na emissão de documentos do Detran. Há que se reconhecer que o ex-deputado federal Léo Moraes, que comanda o órgão desde praticamente o início do segundo mandato de Marcos Rocha, sempre defendeu que o rondoniense paga valores exagerados e uma multiplicidade de cobranças que precisavam ser corrigidas. Nesta semana, ao lado de Léo Moraes, o governador Marcos Rocha anunciou a decisão de extinguir ou diminuir os valores de nada menos do que 31 taxas. Leo acrescentou, no vídeo que começou a divulgar a decisão, que o projeto que será enviado à Assembleia Legislativa ainda este ano, se não houver nenhuma mudança de planos, que haverá também diminuição no custo para a primeira Carteira de Habilitação e para a confecção de Habilitação às pessoas da terceira idade, entre várias inovações. Não há ainda detalhes de valores, mas eles serão encaminhados provavelmente ainda esta semana ao Parlamento, que terá que convocar sessão extraordinária para as votações. Era notória a alegria de Moraes, ao anunciar as novas medidas, junto com o Governador. Ele começa a fazer, na prática, o que prometeu que faria, ao assumir o comando do órgão, milionário em arrecadação.

UMA APROVAÇÃO DE 85 POR CENTO: QUE PRESENTE DE NATAL MELHOR PODERIA ESPERAR O PREFEITO HILDON CHAVES?

Que melhor presente de Natal poderia receber um Prefeito, como o recebeu Hildon Chaves? A boa notícia não veio no saco do Papai Noel e nem em um prêmio especial da loteria, mas, para um político, é como se fosse isso. Uma pesquisa divulgada esta semana, colocou o alcaide rondoniense com uma aprovação de 85 por cento da população da sua cidade. O Instituto Perfil Pesquisas apresentou os números superlativos, que colocam o prefeito de segundo mandato, com uma popularidade acima de qualquer um dos seus recentes antecessores. O mais próximo foi Roberto Sobrinho, que no final do seu sétimo ano como mandatário da Capital, chegou a índices na faixa de 75 por cento de aprovação. Hildon festejou, é claro! Pelas redes sociais, Hildon publicou um agradecimento e mais detalhes sobre a pesquisa que, em resumo, consagra sua administração: “Obrigado Porto Velho, pela confiança e reconhecimento do nosso trabalho na gestão da nossa Capital”, escreveu. A avaliação positiva apresentada pelo Instituto Perfil, ouviu nada menos do que 1.003 porto-velhenses de todas as regiões da cidade e de todas as classes sociais. Não há como contestar que Porto velho deu um salto de qualidade, sob praticamente todos os ângulos que se analise, no governo positivo de Hildon Chaves. Por isso, certamente, o alto percentual de aprovação que ele recebeu, como um inesquecível presente de Natal.

FACÇÕES DOMINAM CONDOMÍNIOS POPULARES. HÁ GRUPOS QUE TORTURAM MORADORES PARA LHES TOMAR A CASA

Finalmente, respostas duras da segurança pública contra a bandidagem (agora dividida em facções) que se apossaram dos conjuntos habitacionais populares em Porto Velho, como o fazem, aliás, em todas as regiões do Brasil, onde o crime nada de braçada, ante as leis pífias, feitas para punir as vítimas, pelas injustiças e não quem as ataca. O primeiro caso foi no conjunto Morar Melhor, onde a bandidagem teve a petulância de implantar o toque de recolher. Ai de quem andar pela rua depois das 10 horas da noite. Foi feita uma denúncia ao programa SICNews, da SCTV/Record, esta semana e minutos depois o próprio secretário Felipe Vital entrava em contato com a emissora para avisar que as providências já estavam sendo tomadas e que o toque determinado pelos bandidos mereceria uma dura ação das nossas polícias. O outro caso é mais antigo, já houve combate a ele, mas continua ainda, lamentavelmente. Ele acontece principalmente no conjunto Orgulho do Madeira (Orgulho de que?) onde as facções ameaçavam, torturam e até matam donos de imóveis, os obrigando a deixar suas casas para os bandidos. Uma ação policial, chamada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia, composta por policiais federais, civis, militares, polícia penal federal e estadual, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão, contra membros de uma organização criminosa que ali atua. É sempre bom dizer que muitos dos bandidos já foram presos mais de uma vez, mas, por causa da legislação que os protege, a maioria é solta rapidamente. Para voltar a cometer os mesmos crimes.

PERGUNTINHA

O que você achou do exemplo que o presidente Lula usou, ao pedir para combater Fake News e mentiras na Internet, dizendo que nunca havia estado no Triplex que afirma não ser seu, quando há vídeos e fotos, tudo divulgado à época pelo Jornal Nacional, provando que sim, ele esteve lá, em companhia de empresários da construtora do prédio?