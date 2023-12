J.P.C., de 19 anos, foi preso na noite de quinta-feira, 21, por policiais militares da Patrulha Reforço, após ser encontrado com ele 25 gramas de pasta base de cocaína (crack). O jovem foi detido em frente a Praça do Barcelona, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia renda de rotina pela Avenida Brasil (30), quando na esquina com a Rua João Bernal, em frente a Praça do Barcelona, os militares visualizaram um grupo de jovens, na qual alguns eram velhos conhecidos no meio policial por prática de tráfico de drogas.

Com isso, ao perceberem a presença da viatura os jovens demostraram certo nervosismo e os policiais notaram que um deles posteriormente identificado pelas iniciais J.P.C., de 19 anos, foi o que mais demostrou inquietação.

Entretanto, em revista pessoal foi localizado no bolso de J., uma porção de substancia aparentado ser pasta base de cocaína (crack), pesando cerca de 25 gramas. J., disse a polícia que havia vendido uma porção de entorpecente pesando cinco gramas por R$ 50,00 – via Pix e uma pessoa viria buscar, porém, se recusou a identificar o comprador.

Os demais abordados afirmaram fazer uso de maconha e crack, porém nenhum deles possuía qualquer ilícito, sendo liberados após consulta nominal não constar restrições. J., estava colaborando com o trabalho da polícia, contudo, ao receber voz e prisão ele ficou agressivo, sendo necessário uso da força para contê-lo e conduzi-lo à delegacia de Polícia civil.