A 11ª edição da Festa dos Jornalistas, organizada pela jornalista Yalle Dantas, presidente do grupo União dos Jornalistas, neste final de ano, conseguiu arrecadar aproximadamente 700 quilos de alimentos (arroz, feijão, macarrão, açúcar, entre outros itens que compõem uma cesta básica).

Além disso os profissionais da comunicação rondoniense conseguiram arrecadar cerca de 200 pacotes de absorventes intimus.

Arrecadação foi entregue a alguns profissionais da área que estavam precisando, Casa de Apoio ao Hospital do Câncer e ações sociais da primeira-dama Ieda Chaves. “Nossa intenção era entregar somente à Casa de Apoio do Hospital do Câncer, porém a direção informou que já estava com estoque suficiente, então foram entregues três perus para a ceia de Natal da Casa. Alguns profissionais da área que estão com dificuldades financeiras no momento também receberam. Já a assessoria da primeira dama do Estado informou que a ação de final de ano dela estava sendo voltada para presentes de Natal. Então o restante dos alimentos arrecadados foi entregue a primeira-dama do município, deputada estadual Ieda Chaves, que realiza desde o início da gestão do prefeito Hildon Chaves, ações voltadas para a distribuição de alimentos aos necessitados”, explicou a líder do grupo, jornalista Yalle Dantas.

“Fico muito gratificada em poder conseguir realizar uma festa com cerca de 400 profissionais da imprensa rondoniense, onde todos puderam se confraternizar (em época de redes sociais)” e, conseguir ainda realizar ação social, que certamente vai alimentar muita gente que precisa”, disse Yalle ressaltando que tudo isso só foi possível pela união da categoria.

Dantas finalizou agradecendo imensamente aos patrocinadores e apoiadores do evento.

PATROCÍNIO

Aconteceu com o patrocínio, pelo segundo ano o chopp Coronel Churh; a empresa do empresário César Cassol, de Rolim de Moura ( GC Grupo César Cassol Energia e Calcário, Fiero, Dydyo Refrigerantes.

APOIO

Contou com o apoio da Secretária de Comunicação do Governo de Rondônia, Rosângela Silva; jornalista Alessandro Lubiana, superintendente de Comunicação da Prefeitura de Porto Velho, além do senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura e deputados federais Thiago Flores e Silvia Cristina e da OAB/RO e Mr.Lory Locações e Eventos, além da Fecomércio e Toca do Coelho.