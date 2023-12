Na noite de sexta-feira, 22, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência em um motel na cidade de Vilhena. Informação dava conta que uma mulher estava causando transtornos, batendo nas portas dos apartamentos procurando seu marido que estaria no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada pela funcionária do motel e assim que a polícia chegou, a funcionária relatou que uma mulher chegou no local procurando por seu marido, batendo nas portas dos apartamentos causando transtornos.

A mulher conseguiu localizar seu marido que estava em um dos apartamentos com uma travesti. A conta foi quitada e os envolvidos saíram do motel. Contudo, a funcionária do motel não quis registrar ocorrência contra a invasora.