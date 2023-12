A Manoel Motos deseja a clientes e amigos um feliz Natal e um prospero Ano Novo cheio de realizações. Que em 2024 as esperanças se renovem e os desejos se tornem realidade.

A Manoel Motos agradece pelo apoio e pelas experiências compartilhadas ao longo do Ano que se finda.

A Manoel Motos comunica a clientes e amigos que sai de recesso no dia 29 e reabre no dia 3 de janeiro de 2024.

A promoção fim de ano em kit transmissão (corrente, coroa e pião) da Biz 100 e 125 – Titan 125 e 150 – revisão da Biz 100, 125, Titan 125, 150 e 160 – com desconto especial de 12% na mão de obra, peças e troca de óleo (exceto pneus e câmara). A promoção é válida para pagamento em dinheiro ou Pix e encerra no dia 29. Porém, em 2024 – peças e serviços continuam com pagamento no cartão de crédito em até 8 x sem juros.

A Manoel Motos está localizada na Avenida Dedimes Dechinel (Perimetral) nº 2849 – Bairro Moises de Freitas, telefone (69) 9 8416-6616 – Vilhena – Rondônia.