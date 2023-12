Confira como o tempo vai se comportar às vésperas do Natal neste fim de semana na sua região:

Sábado (23)

Sul

Pancadas de chuva se espalham pela região neste sábado. O destaque vai para o risco de temporais e volumes elevados desde o sudeste do Rio Grande do Sul até o norte do Paraná.

A combinação entre dois sistemas frontais pode gerar ventos, raios e granizo, além de muito calor. O volume de chuva será menor apenas no oeste do Rio Grande do Sul em que as chuvas serão mais rápidas e irregulares.

Sudeste

A chuva ganha intensidade em São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais neste sábado. O maior volume ocorre devido ao avanço de uma frente fria e instabilidades em altos níveis da atmosfera.

O volume de chuva pode ser elevado e há riscos para temporais, porém, de forma rápida e intercalada com períodos de sol e calor, mantendo a sensação de tempo abafado.

Centro-Oeste

Há riscos de temporais e chuvas volumosas em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e no leste de Mato Grosso, por conta do avanço de uma frente fria pelo centro-sul do país. Nas demais áreas de Mato Grosso são esperadas chuvas rápidas e menos intensas.

Nordeste

Pancadas de chuva ainda podem atingir o sul e oeste da Bahia e também os estados do Maranhão e sul do Piauí neste sábado. Enquanto isso, a chance de chuva diminui nas demais áreas da região e o predomínio será de sol e calor.

Norte

Pancadas de chuva persistem sobre todo o Norte do país, com destaque para os maiores acumulados em Rondônia, Acre e Amazonas ao longo do dia. Não se descarta possíveis transtornos.

Domingo (24)

Sul

A véspera de Natal será marcada por pancadas de chuva em toda a região, mas isso de maneira rápida e mal distribuída.

O alerta vai para o período da noite na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A aproximação de uma frente fria pode gerar temporais e volumes elevados, não se descartando transtornos. Nas demais áreas da região, há previsão de chuva, porém, menos intensa.