Um homem foi detido e teve barco e suas tralhas de pesca apreendidas pela Polícia Ambiental e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste. Ele pescava em local proibido com tralhas também proibidas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe da Policia Ambiental com apoio da SEDAM faziam ronda pelo Rio Guaporé, quando avistaram um homem em um barco pescando em local proibido e com apetrechos também proibidos.

Com isso, o homem foi abordado e perguntado a ele se era indígena, quilombola ou tradicional, ele disse que não, ainda foi perguntado se tinha carteira de pescador, sua resposta foi negativa. Contudo, por estar pescando em local proibido e com apetrechos também proibidos o homem foi detido. O barco com motor e os apetrechos foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.