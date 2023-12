Cristiane Lopes é deputada, mas também é jornalista. Precisaria escrever um livro (quem sabe o escreverá?) Sobre tudo o que viu, ouviu e sentiu, durante os dias em que passou em Israel, na semana passada, como participante de uma comitiva de parlamentares brasileiros que não aceitam a rejeição do governo brasileiro às relações com os israelenses e não concordam com o fato do presidente Lula e seu governo não considerarem o grupo Hamas como terrorista.

Cristiane assistiu muito de perto o drama da guerra contra o Hamas e a tragédia que se abateu sobre centenas e centenas de vítimas que viviam nos Kibutz, na região onde foram trucidadas famílias inteiras; onde mulheres foram estupradas e mortas; onde crianças foram brutal e covardemente assassinadas pelos terroristas do grupo que quer ver a extinção de Israel e seu povo. Em vídeos nas redes sociais, Cristiane usou sua experiência como jornalista, para mostrar algumas cenas assustadoras, no território israelense, mas também na Faixa de Gaza, onde a reação do Exército do país que ela visita, persegue sem trégua aqueles que praticaram alguns atos, até piores dos que os nazistas cometeram nos campos de concentração, na metade final da Segunda Guerra Mundial.

Ao contrário de representantes do nosso governo, a começar pelo presidente Lula, que evitam chamar o Hamas de grupo terrorista, Cristiane usa essa expressão claramente, demonstrando sua posição totalmente antagônica à esquerda brasileira. Ela se solidarizando com o povo de Israel. A parlamentar aparece em vídeos vestida com roupas e capacete de proteção, porque estava muito próxima dos combates, inclusive assistiu à explosão de mísseis, muito próximo de onde estava, lançados ainda pelos terroristas. Foi um momento diferente na vida da parlamentar, que é evangélica e solidária aos que foram atacados com tanta violência e covardia.

Na sua estada em Israel, Cristiane acompanhou toda a comitiva brasileira, composta por deputados e senadores, como nomes conhecidos como a deputada Carla Zambelli, além de jornalistas, para saber o que realmente está acontecendo, já que, segundo a parlamentar, a imprensa brasileira tem dado, no geral, espaço apenas para criticar Israel, ignorando toda a tragédia que o povo do país viveu no 7 de outubro. Ela participou, ainda, de reuniões na Embaixada do Brasil em Israel, com o embaixador brasileiro, onde a comitiva pediu que nosso país reconheça o que verdadeiramente ocorreu por lá.

Também em reuniões com representantes do governo e do parlamento israelenses, foi deixado claro que a imensa maioria dos brasileiros não concorda com a posição do nosso governo, quase que de hostilidade aos judeus. Cristiane tem muitas histórias para contar. De tudo o que viu, sentiu, se emocionou e lamentou, já que esteve nos locais onde seres humanos foram trucidados, onde bebês foram queimados vivos, onde o terror mostrou toda a sua face doentia. Quem sabe um dia ela escreva um livro, contando tudo isso em detalhes? Vamos aguardar.

LÁ SE VÃO CINCO BILHÕES DOS NOSSOS IMPOSTOS PARA SUSTENTAR UMA ELEIÇÃO DEPOIS DA OUTRA. JÁ O SALÁRIO, OHHHH!

Pobre povo brasileiro! Além de tudo o que está sofrendo e dos perigos que terá pela frente, com o que está acontecendo no Brasil, ainda terá que trabalhar muito mais, dar mais duro, dedicar mais tempo do seu esforço para pagar impostos, para bancar as imensas mordomias dos governos, do Congresso e, mais ainda, do vergonhoso aumento do Fundo Eleitoral, que mais que duplicou para as eleições municipais de 2024, em relação à última disputa de quatro anos atrás. O valor de quase cinco bilhões de reais vai servir ao mundo da política, como se toda esta fortuna não saísse do suor dos brasileiros, que pagam cada vez mais impostos, o dinheiro para sustentar esse exagero, em nome de uma democracia que se sabe muito bem a quem beneficia e quem é sacrificado para manter toda essa estrutura de eleições a cada dois anos. Enquanto partidos políticos engolem essa fortuna, enchendo os bolsos dos candidatos, país afora, o povo mais pobre fica boquiaberto, recebendo a informação que o mesmo orçamento que deu 5 bi para a eleição, aumentou o salário mínimo em apenas 92 reais, passando de 1.320 para 1.412 reais. Enquanto não tivermos eleições gerais a cada cinco anos; enquanto continuarmos gastando bilhões de reais para manter toda a estrutura da Justiça Eleitoral e seus prédios suntuosos; enquanto continuar este abuso contra o bolso do pagador de impostos, continuaremos vivendo para abastecer os políticos e a política, que nos sugam cada vez mais dinheiro. Lamentável!

RONDONIENSES PODEROSAS GANHAM REALITY SHOWS. UMA DELAS LEVOU MAIS DE 1 MILHÃO E MEIO AO VENCER A FAZENDA, DA RECORD

Não foi só a fama. Foi também 1 milhão e meio de reais em dinheiro e um carro zero quilômetro avaliado em cerca de 200 mil reais. Pela primeira vez na história, uma mulher rondoniense ganha um Reality Show, assistido por milhões de brasileiros durante três meses. A 15ª edição de A Fazenda, um reality da Rede Record (aqui, transmitido pela SICTV), a modelo Jaqueline Grohalski foi escolhida por mais de 56 por cento dos telespectadores que votaram como a grande vencedora do programa, um dos mais famosos da TV brasileira. Ela é moradora de Rolim de Moura, cidade que fez grande festa com a vitória da sua representante.

Não foi a única. A porto-velhense Natália Camargo também venceu outro Reality Show, este promovido pelo grupo A Crítica, de Manaus. O programa agrupou várias mulheres, todas muito bonitas, dentro de um barco, durante semanas. Claro que deu muitos rolos, brigas, discussões, bate bocas durante o convívio, tanto quanto em A Fazenda. Natália se diz influenciadora digital e ganhou um prêmio de 5 mil reais, além da fama. Sua participação foi muito elogiada e até o prefeito Hildon Chaves gravou um vídeo, pedindo votos dos telespectadores para ela. No final ela ganhou por pouco, mas ganhou. São duas rondonienses que, agora, batem à porta da fama. Tomara que saibam aproveitar tudo o que conquistaram!

MICHELE BOLSONARO FAZ FESTA AO RECEBER BONECA DE SILVIA CRISTINA, COMO PRESENTE DE NATAL

Outras duas mulheres também se destacaram em vídeo nas redes sociais. Foi o encontro de Natal da ex-primeira dama, Michel Bolsonaro, com a deputada federal Silvia Cristina, de Ji-Paraná. Silvia presentou Michele com sua boneca, a “Silvinha” num encontro recheado de troca de elogios e gentilezas. Michele elogiou a parlamentar por sua liderança entre as mulheres rondonienses (ela é a presidente do PL Mulher no Estado) e também pelas lutas da parlamentar em defesa de todas as representantes do sexo feminino. “Você é uma mulher forte, guerreira, que luta por todas as mulheres”, elogiou a ex-primeira dama, hoje uma figura cada vez mais presente na política nacional. Michele avisou que guardará o presente em seu escritório de trabalho. Silvia tem se destacado, em seu mandato, na busca de muitos milhões de reais em emendas parlamentares, principalmente para investimentos na prevenção dos vários tipos de câncer. Com seu esforço, já construiu um Centro de Diagnóstico em Ji-Paraná, que já atendeu milhares de pessoas e outro Centro de Recuperação, em parceria com o Hospital do Câncer (Hospital do Amor) em Porto Velho. Seus projetos para 2024 incluem emendas para investimentos semelhantes em Ariquemes e outras cidades do Estado.

NO PRIMEIRO ANO DE MANDATO, IEDA CHAVES COMEMORA LIBERAÇÃO DE 10 MILHÕES DE REAIS EM EMENDAS DE SUA AUTORIA

Num domingo de Natal onde as mulheres estão em destaque, seria por demais injusto não destacar o trabalho de Ieda Chaves. Acumulando as funções de uma primeira dama ativa e que não para nunca, em Porto Velho, com seu primeiro mandato como deputada estadual, uma das cinco representantes do sexo feminino, no mundo antes dominados, em sua ampla maioria, apenas por homens, nos legislativos brasileiros. Num vídeo que divulgou em suas redes sociais, Ieda afirma que, ao final do seu primeiro ano de mandato, há o que comemorar e ela tem o sentimento do dever cumprido. Por exemplo: neste 2023, foram nada menos do que 10 milhões de reais em emendas de sua autoria liberadas, para vários setores. Também sublinhou o trabalho que resultou em mais de 100 matérias legislativas, incluindo projetos de lei, indicações e requerimentos. Foram também muitas reuniões e centenas de pessoas atendidas no gabinete parlamentar, já que Ieda é uma das componentes do parlamento rondoniense entre as mais procuradas pela população. No total, foram mais de 700 reuniões e 2 mil pessoas atendidas, números por demais expressivos, que sintetizam o resultado de um trabalho exaustivo, mas gratificante para a deputada. Além da participação em quatro Comissões da Assembleia, Ieda ainda destacou a atuação na área social, onde os projetos que ela lidera ou participa estão sempre crescendo. Ieda resumiu: “foi um ano maravilhoso” e prometeu cada vez mais dedicação e trabalho no ano que vem.

AÇÃO SOCIAL BENEFICIA MILHARES DE RONDONIENSES EM VÁRIOS SETORES. SÓ O PRATO FÁCIL JÁ SERVIU MAIS DE 1 MILHÃO DE REFEIÇÕES

Como não registrar, neste final de ano, os avanços significativos dos programas sociais do governo de Rondônia, abrangendo praticamente todas as regiões do Estado? Em quaisquer situações que se analise, onde haja pessoas e famílias sofrendo, sem perspectivas, vivendo sempre com enormes dificuldades, há sempre um programa da Secretaria de Ação Social, a Seas, que as beneficia. São atendimentos especiais para futuras mamães, com enxovais para os bebês; são programas de proteção à mulher e uma série de outras atividades, priorizando aqueles que mais precisam. A secretária e primeira dama Luana Rocha, já se ouviu de várias fontes diferentes, colocou a assistência social rondoniense num novo patamar, melhorando as ações em praticamente todas as áreas. Segundo a página da SEAS no site do governo, “a Assistência Social é uma política pública, um dos pilares do tripé da Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social), realizada de forma integrada às políticas setoriais, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos, respeitando as diferenças locais. Neste contexto, os avanços são bastante positivos. Um deles, que tem tido resultados acima das melhores expectativas, são os programas de combate à fome. O programa Prato Fácil já serviu mais de 1 milhão de refeições, apenas como um exemplo, com apenas 12 reais, com o governo banca o restante. A volta do Restaurante Popular da zona leste, com comida a 2 reais, foi outro grande avanço. Há sim o que comemorar, nos resultados da ação social do governo, neste 2023. Luana Rocha garante: em 2024, tem muito mais para ajudar aos que mais precisam.

UNIR ELEGE MARÍLIA PIMENTEL COMO SUA NOVA REITORA. VIVIANE RICIOTTI SERÁ A VICE. AMBOS OS NOMES PASSARÃO PELO CRIVO DE LULA

Agora é a vez de uma dupla de mulheres. Elas vão comandar a Universidade Federal de Rondônia nos próximos anos, caso seus nomes sejam confirmados pelo presidente Lula, que dá a última palavra na escolha. Marília Pimentel foi eleita como a nova reitora e Viviane Riciotti como a vice, numa eleição bastante disputada. Quatro candidatos disputavam o pleito, que teve participação bastante ativa de professores, estudantes e servidores, além de outros eleitores, autorizados pelo sistema de escolha da Universidade rondoniense. A Unir, no seu campus de Porto Velho e nos demais campi de Guajará Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, tem cerca de 10 mil estudantes, com um corpo de professores que chega a aproximadamente 800 profissionais. A Universidade rondoniense tem 60 cursos de graduação, além de custos de pós-graduação e doutorado. A eleição ocorreu por um acontecimento inédito na história da Unir. A reitora que estava no cargo há menos de dois anos, a professora Marciele Pereira, que vinha fazendo um trabalho de qualidade à frente da instituição, teve que renunciar, pressionada por questões políticas, lideradas por representantes de ideológicas muito mais à esquerda, que querem dominar a estrutura da Unir. Os nomes de Marília Pimentel e de Viviane Riciotti serão encaminhados agora à Presidência da República, junto com o terceiro mais votado, para que da lista tríplice Lula escolha oficialmente a dupla que comandará a Unir neste mandato.

ISAU VOLTA COM DECISÃO DE DEMITIR 745 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, MAS JÁ NOMEOU OUROS 400, PARA QUE SEU GOVERNO NÃO PARE

Em Ji-Paraná, o prefeito Isaú Fonseca voltou com sangue nos olhos. Demitiu nada menos do que 745 pessoas que estavam na administração do seu interino e inimigo político Joaquim Teixeira. Foi uma canetada só. Em seguida, nomeou mais de 400, porque senão toda a estrutura da Prefeitura ficaria paralisada. A guerra política em Ji-Paraná continua muito forte, porque a oposição se arregimenta para tentar derrubar a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, que recolocou Isau novamente no cargo, depois de quase 150 dias de afastamento. Os confrontos políticos dos grupos que querem o poder na cidade se estendem há muito tempo e, certamente, vão ficar muito mais acalorados na medida em que se aproximar a eleição de 2024. Isau é candidatíssimo à reeleição e um nome muito forte para se manter na cadeira que ocupa. Seus adversários consideram, contudo, que ele está fragilizado ante a série de acusações e processos que estão em andamento, tanto nas investigações policiais, quanto nas denúncias o Ministério Público, que continuam sendo encaminhadas à Justiça. Isau nega com veemência qualquer regularidade em sua administração e, com seus direitos políticos garantidos, quer mais um mandato de quatro anos. Por enquanto, seu principal opositor é o deputado estadual Laerte Gomes. Vão surgir outras candidaturas a partir de março, mas o quadro hoje é este.

INDULTO BENEFICIA BANDIDOS DE TODOS OS NAIPES, MAS NENHUM DOS ENVOLVIDOS NO 8 DE JANEIRO. EM RONDÔNIA, 549 TERÃO SAÍDA TEMPORÁRIA

Não deu outra! O decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Lula, o primeiro do atual mandato, excluiu todos os presos no 8 de janeiro, que o governo e o STF consideram como terem praticado “crimes contra o Estado Democrático de Direito”, ou seja, sob o ponto de vista da Democracia deles. Homens, mulheres, idosos, presos pela baderna do 8 de janeiro (muitos deles não estavam em Brasília e a imensa maioria sequer se aproximou dos Palácios dos Poderes que foram invadidos) continuarão sendo tratados de forma muito pior do que assassinos, assaltantes, bandidos de todos os naipes, que estão nas cadeias brasileiras. O indulto coletivo também não beneficia os que tenham praticado violência contra a mulher, ou seja, ao menos este tipo de criminoso está sendo tratado como o deve ser. Também estão fora os condenados por crimes de preconceito de raça, condições análogas à escravidão; Genocídio (tem alguém do grupo terrorista Hamas preso no Brasil?); terrorismo (???), crimes contra o meio ambiente e crimes contra a administração pública. Ao que parece, bandidões de todos os naipes, com exceção dos chefões do crime organizado, foram beneficiados. Até o sábado, não se tinha a mínima ideia de quantos presos seriam beneficiados. A informação não foi dada. Em Rondônia, serão 549 os presos beneficiados com a saída temporária de Natal.

PERGUNTINHA

O Papai Noel na sua casa chegou com o saco cheio de presentes, com alegria e esperança ou veio magrinho, olhos fundos e medo do ano que vem?