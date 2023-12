Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 25, após efetuar disparo de arma de fogo contra o enteado que comemorava o aniversário de sua filha em um local conhecido por condomínio Paraíso do Melgaço, na área rural de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na linha Capim, próximo ao distrito do Guaporé.

Contudo, quando a guarnição estava em deslocamento para o local, os militares avistaram um carro VW Gol de cor branca estacionado na beira da estrada com 4 ocupantes, sendo feito contato com a vítima identificado pela inicial H., o qual relatou que estavam reunidos em uma confraternização de aniversário de sua filha e que em determinado momento, por motivo fútil, teve uma discussão com seu padrasto, identificado pela inicial A., no qual estava embriagado.

Para evitar mais confusão, haja vista, que o padrasto estava bem alterado, H., disse para sua mãe que iria embora juntamente com sua família, entrou no carro e saiu.

Todavia, ao perceber que o enteado havia saído A., pegou uma arma de fogo tipo garrucha, entrou em um veículo, iniciando uma perseguição, conseguiu alcançar o enteado e o abordou, o padrasto desceu do veículo e disparou contra o enteado acertando a placa do carro dele, em seguida foi em sua direção do enteado com a arma em punho para atirar novamente, neste momento seu filho que estava no carro, desembarcou do veículo e segurou a mão do suspeito impedindo-lhe que efetuasse outro disparo, disparo.

Com isso, iniciou-se uma luta corporal sendo que o infrator foi contido e imobilizado, em seguida liberado pelas vítimas e fugiu do local tomando rumo ignorado. Entretanto, na briga ambos ficaram lesionados e com isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o rapaz ao hospital.

A arma usada na tentativa de homicídio foi encontrada em um matagal nas proximidades onde aconteceu a briga. Após o registro da ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, a guarnição passou a fazer buscas pela região a procura do suspeito e o localizou caminhando pela BR-364.

O suspeito foi abordado e confessou que havia se envolvido em uma confusão com o enteado e havia disparado contra ele com uma garrucha calibre 36. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.