Os corpos das vítimas do acidente ocorrido na tarde de domingo, 24, na área rural de Pimenteiras do Oeste, quando na ocasião, o motorista teria perdido o controle de direção e caído no Rio Santa Cruz, foram transladados para a cidade de Tangará da Serra – Mato Grosso, onde todas as vítimas moravam (leia mais AQUI e AQUI).

O velório está acontecendo na Capela Ecumênica Santa Cruz, no bairro Jardim Shangrilá.

O sepultamento será no final da tarde desta terça-feira, 26. O prefeito de Tangará da Serra, Vander Alberto Masson, decretou luto oficial por três dias.

A preparação dos corpos e o translado foi providenciado pela funerária Bom Jesus de Cerejeiras.