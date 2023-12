Para fomentar à empregabilidade, encurtando a distância entre empregadores e trabalhadores Rondoniense, o Governo do Estado de Rondônia finaliza o ano de 2023 com a oferta de 1.856 vagas de emprego com carteira assinada.

As vagas podem ser conferidas por meio do programa “Geração Emprego”, que é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Os números das vagas disponíveis são atualizados, diariamente, ao total são 3.618 empresas cadastradas no sistema que somam parceria com o Governo do Estado de Rondônia em busca de contratação de mão de obra.

De acordo com a coordenadoria da Sedec, o serviço pode ser acessado mediante uso do aplicativo Geração Emprego, disponível para iOS e Android ou pelo site: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1. O programa abrange os 52 municípios do Estado.

As vagas ofertadas abrangem vários municípios do estado, sendo alguns deles:

Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras.