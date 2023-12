Buscando otimizar o transporte de passageiros e da produção agrícola familiar, o senador Jaime Bagattoli (PL) solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) uma solução imediata para o retorno do funcionamento do Porto Cai N’Água, em Porto Velho. Atualmente, o terminal hidroviário da capital está interditado.

“Devido às condições precárias da BR-319, o Porto Cai N’Água é, para muitos agricultores familiares, a única forma de escoamento da produção. Já para algumas pessoas da capital é a única forma de transporte para comunidades do baixo Madeira e até para Manaus”, justificou o senador.

A solicitação do parlamentar ocorreu após o deputado estadual por Rondônia, Ribeiro do Sinpol (Patriota), pedir providência e apoio ao gabinete do senador em Brasília. A estratégia, segundo Jaime, seria o departamento aproveitar o período de seca do rio Madeira para agilizar as obras e garantir o retorno imediato do terminal.

Em resposta, o diretor-geral do Dnit, Fabrício de Oliveira Galvão, informou que já se encontram em andamento os preparativos para o certame licitatório que deverá contemplar os projetos de engenharia e execução de obras de recuperação da estrutura naval do cais flutuante, entre outras melhorias que contemplam, inclusive, a reativação completa do cais flutuante da IP4.